CG Tourism: तीरथगढ़ जलप्रपात पर्यटकों के लिए खुला, चित्रकोट शबाब पर… देखें अद्भुत नजारा

CG Tourism: लगातार बारिश से बस्तर के पर्यटन स्थल उफान पर– पिछले दो दिनों की लगातार बारिश ने जलप्रपातों का जलस्तर बढ़ा दिया।
तीरथगढ़ जलप्रपात बंद– सुरक्षा कारणों से मंगलवार को इसे पर्यटकों के लिए बंद किया गया।
बुधवार को फिर से खोला गया– बारिश कम होने और जलस्तर घटने के बाद बुधवार से पर्यटक यहां जा सकते हैं।
CG Tourism: पर्यटन विभाग की निष्क्रियता– मानसून टूरिज्म के दौरान विभाग की गतिविधियाँ लगभग ठप दिखाई देती हैं।
चित्रकोट में पर्यटकों की भीड़– बस्तर का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात इस समय पर्यटकों का मुख्य आकर्षण बना हुआ है।
निजी ऑपरेटर सक्रिय– स्थानीय निजी संचालक पर्यटन को बढ़ावा देने और सुविधाएँ उपलब्ध कराने में अधिक प्रयास करते नज़र आते हैं।
