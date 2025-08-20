Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG Tourism: तीरथगढ़ जलप्रपात पर्यटकों के लिए खुला, चित्रकोट शबाब पर… देखें अद्भुत नजारा

CG Tourism: मानसून टूरिज्म को लेकर बस्तर में पर्यटन विभाग की गतिविधि ठप नजर आती है। निजी आपरेटर अधिक प्रयास करते नजर आते हें।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2025

CG Tourism

CG Tourism: लगातार बारिश से बस्तर के पर्यटन स्थल उफान पर– पिछले दो दिनों की लगातार बारिश ने जलप्रपातों का जलस्तर बढ़ा दिया।

CG Tourism

तीरथगढ़ जलप्रपात बंद– सुरक्षा कारणों से मंगलवार को इसे पर्यटकों के लिए बंद किया गया।

CG Tourism

बुधवार को फिर से खोला गया– बारिश कम होने और जलस्तर घटने के बाद बुधवार से पर्यटक यहां जा सकते हैं।

CG Tourism

CG Tourism: पर्यटन विभाग की निष्क्रियता– मानसून टूरिज्म के दौरान विभाग की गतिविधियाँ लगभग ठप दिखाई देती हैं।

CG Tourism

चित्रकोट में पर्यटकों की भीड़– बस्तर का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात इस समय पर्यटकों का मुख्य आकर्षण बना हुआ है।

CG Tourism

निजी ऑपरेटर सक्रिय– स्थानीय निजी संचालक पर्यटन को बढ़ावा देने और सुविधाएँ उपलब्ध कराने में अधिक प्रयास करते नज़र आते हैं।

Published on:

20 Aug 2025 06:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Tourism: तीरथगढ़ जलप्रपात पर्यटकों के लिए खुला, चित्रकोट शबाब पर… देखें अद्भुत नजारा

जगदलपुर
