‘अगले बरस तू जल्दी आ’ के गूंजने लगे जयकारे, ढोल और डीजे की धुन निकली शोभायात्रा, देखें

Ganesh Visarjan: गणपति विसर्जन शोभायात्रा – जगदलपुर के मेन रोड से गणेश उत्सव पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई।
ढोल-डीजे पर नृत्य – युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ नृत्य किया और श्रद्धालुओं ने “गणपति बप्पा मोरिया” के जयकारे लगाए।
भंडारे का आयोजन – शोभायात्रा मार्ग पर जगह-जगह भंडारे रखे गए और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।
प्रतिमा विसर्जन – देर रात तक चली शोभायात्रा का समापन इंद्रावती नदी तट पर प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ हुआ।
Ganesh Visarjan: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था – पुलिस, यातायात विभाग और एसडीआरएफ जवानों की तैनाती से यात्रा और विसर्जन स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
