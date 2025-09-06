Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

‘अगले बरस तू जल्दी आ’ के गूंजने लगे जयकारे, ढोल और डीजे की धुन निकली शोभायात्रा, देखें

Ganesh Visarjan: गणेश उत्सव के अवसर पर शुक्रवार को शहर के मेन रोड से गणपति विसर्जन की भव्य शोभायात्रा निकाली गई।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2025

Ganesh Visarjan

Ganesh Visarjan: गणपति विसर्जन शोभायात्रा – जगदलपुर के मेन रोड से गणेश उत्सव पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई।

Ganesh Visarjan

ढोल-डीजे पर नृत्य – युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ नृत्य किया और श्रद्धालुओं ने “गणपति बप्पा मोरिया” के जयकारे लगाए।

Ganesh Visarjan

भंडारे का आयोजन – शोभायात्रा मार्ग पर जगह-जगह भंडारे रखे गए और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।

Ganesh Visarjan

प्रतिमा विसर्जन – देर रात तक चली शोभायात्रा का समापन इंद्रावती नदी तट पर प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ हुआ।

Ganesh Visarjan

Ganesh Visarjan: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था – पुलिस, यातायात विभाग और एसडीआरएफ जवानों की तैनाती से यात्रा और विसर्जन स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

Updated on:

06 Sept 2025 03:33 pm

Published on:

06 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / 'अगले बरस तू जल्दी आ' के गूंजने लगे जयकारे, ढोल और डीजे की धुन निकली शोभायात्रा, देखें

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगों का नया खेल शुरू, लकी ड्रॉ लिंक खोला तो खाता साफ! हो जाएं अलर्ट…

लकी ड्रॉ के नाम पर जाल (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Fake e-challan: सावधान! नकली ई-चालान से हो सकती है आपकी जेब साफ, तुरंत हो जाइए चौकन्ना

ई-चालान के नाम पर ठगी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

जल जीवन मिशन में बड़ी लापरवाही, कलेक्टर ने इन 10 ठेकेदारों को किया ब्लैकलिस्ट, मची खलबली

जल जीवन मिशन में बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर

CG News: नक्सल क्षेत्र में विकास की राह… 311 नई सड़कों का बिछ रहा जाल, ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

311 नई सड़कों का बिछ रहा जाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर

कच्चे मकान की दीवार ढहने से छात्र की मौत, दादी घायल… पीएम के लिए 5 घंटे तक भटकते रहा परिवार

कच्चे मकान की दीवार ढहने से छात्र की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर
पत्रिका कनेक्ट