जगदलपुर

बस्तर दशहरा के बाद जगदलपुर में जाम की स्थिति, दीपावली तक बढ़ेगी परेशानी, देखें तस्वीरें

Jagdalpur Traffic: जगदलपुर में दशहरा के बाद बढ़ी यातायात समस्या, सड़कों पर जाम से आमजन और व्यापारी परेशान। दीपावली तक भीड़ बढ़ने की आशंका, प्रशासन मौन।

2 min read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

Jagdalpur Traffic

Jagdalpur Traffic: जगदलपुर में दशहरा से दीपावली तक यातायात जाम की समस्या बढ़ी: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के बाद शहर की सड़कों पर लगातार जाम लग रहा है, जिससे आम जनता और व्यापारी परेशान हैं।

Jagdalpur Traffic

व्यापारिक इलाकों में यातायात चरमरा गया: मेन रोड, संजय बाजार, गोलबाजार, पैलेस रोड और अनुपमा चौक जैसे प्रमुख बाजारों में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं।

Jagdalpur Traffic

प्रशासन की लापरवाही पर नाराज़गी: लगातार जाम के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

Jagdalpur Traffic

वैकल्पिक पार्किंग की सख्त मांग: व्यापारियों ने प्रशासन से वैकल्पिक पार्किंग स्थल और अलग ट्रैफिक मार्ग तय करने की मांग की है ताकि त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रित रहे।

Jagdalpur Traffic

Jagdalpur Traffic: हाता ग्राउंड में लग रहा त्योहारी बाजार: व्यापारियों की मांग पर सड़क किनारे लगने वाले बाजार को हटाकर हाता ग्राउंड में स्थानांतरित किया गया है, जिसकी तैयारियाँ जोरों पर हैं।

Jagdalpur Traffic

भीड़ नियंत्रण पर नहीं दिखी प्रशासन की गंभीरता: त्योहारों के मद्देनज़र जाम की समस्या और बढ़ने की आशंका है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस ट्रैफिक प्लान या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।

Updated on:

17 Oct 2025 05:04 pm

Published on:

17 Oct 2025 05:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Photos / बस्तर दशहरा के बाद जगदलपुर में जाम की स्थिति, दीपावली तक बढ़ेगी परेशानी, देखें तस्वीरें

