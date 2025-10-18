Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

तस्वीरों में देखें जयपुर की शानदार दिवाली सजावट, छोटी चौपड़ पर बना दिया ‘शिप’, लाइटिंग से जगमग हुए बाजार

बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी, लोग त्योहार की खरीदारी के साथ-साथ सजावट का आनंद भी ले रहे हैं। देखें तस्वीरें

3 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 18, 2025

diwali 2025

जयपुर शहर में दिवाली की धूम देखते ही बन रही है। हर साल की तरह इस बार भी शहर की गलियों और बाजारों को रंग-बिरंगी लाइटों और आकर्षक सजावटों से सजाया गया है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

diwali 2025

जयपुर का मार्केट दीपोत्सव के जश्न में लीन है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

diwali 2025

सबसे खास आकर्षण रही छोटी चौपड़ पर बनाई गई मिनिएचर ‘शिप’, जिसे देखकर लोग अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे हैं। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

diwali 2025

दुकानों की सजावट और आकर्षक होर्डिंग्स ने खरीदारी करने वालों का मन मोह लिया है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

diwali 2025

सिटी मार्केट, और MI रोड जैसे प्रमुख बाजारों में लाइटिंग की झिलमिलाहट ने पूरे इलाके को खूबसूरत बना दिया। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

diwali 2025

दिवाली पर शहर की सड़कों पर पैदल और वाहनों का आवागमन बढ़ जाता है लेकिन सजावट और रोशनी देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

diwali 2025

परकोटे की एक दुकान पर सजावट के लिए हवामहल की सजावट कर दी। जिसे देखकर लोग तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने लगे।(पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

diwali 2025

बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी, लोग त्योहार की खरीदारी के साथ-साथ सजावट का आनंद भी ले रहे हैं।(पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

diwali 2025

इस साल की दिवाली में शहर की सड़कों, चौपड़ों और बाजारों की रोशनी और सजावट ने जयपुर को और भी रंगीन और आकर्षक बना दिया है।(पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 01:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Photos / तस्वीरों में देखें जयपुर की शानदार दिवाली सजावट, छोटी चौपड़ पर बना दिया ‘शिप’, लाइटिंग से जगमग हुए बाजार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Good News: राजस्थान में शुरू होगा इलेक्ट्रिक बस निर्माण, 1200 करोड़ का निवेश, 500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

Electric buses in rewa operate from september mp news
जयपुर

RAS Success Story: राजस्थान के इस गांव में आजादी के बाद पहली बार बनी आरएएस अफसर

rpsc
जयपुर

Carbide Gun Hazards: प्लास्टिक पाइप और कार्बाइड से बन रहे ‘देसी पटाखे’, बच्चों के हाथों में खिलौने की तरह पहुंचा खतरनाक ‘बम’

Photo: Patrika Network
जयपुर

Muhana Mandi : दीपावली से पहले महंगाई की मार : ​शिमला मिर्च, फूल गोभी और हरी मिर्ची महंगी बिकी

जयपुर

राजस्थान पुलिस ने MP के दो पत्रकारों को किया गिरफ्तार, डिप्टी CM दीया कुमारी से मांगे थे 5 करोड़

journalists from MP
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.