तस्वीरों में देखें जयपुर की शानदार दिवाली सजावट, छोटी चौपड़ पर बना दिया ‘शिप’, लाइटिंग से जगमग हुए बाजार

जयपुर शहर में दिवाली की धूम देखते ही बन रही है। हर साल की तरह इस बार भी शहर की गलियों और बाजारों को रंग-बिरंगी लाइटों और आकर्षक सजावटों से सजाया गया है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)