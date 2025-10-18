तस्वीरों में देखें जयपुर की शानदार दिवाली सजावट, छोटी चौपड़ पर बना दिया ‘शिप’, लाइटिंग से जगमग हुए बाजार

जयपुर शहर में दिवाली की धूम देखते ही बन रही है। हर साल की तरह इस बार भी शहर की गलियों और बाजारों को रंग-बिरंगी लाइटों और आकर्षक सजावटों से सजाया गया है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
जयपुर का मार्केट दीपोत्सव के जश्न में लीन है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
सबसे खास आकर्षण रही छोटी चौपड़ पर बनाई गई मिनिएचर ‘शिप’, जिसे देखकर लोग अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे हैं। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
दुकानों की सजावट और आकर्षक होर्डिंग्स ने खरीदारी करने वालों का मन मोह लिया है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
सिटी मार्केट, और MI रोड जैसे प्रमुख बाजारों में लाइटिंग की झिलमिलाहट ने पूरे इलाके को खूबसूरत बना दिया। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
दिवाली पर शहर की सड़कों पर पैदल और वाहनों का आवागमन बढ़ जाता है लेकिन सजावट और रोशनी देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है। (पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
परकोटे की एक दुकान पर सजावट के लिए हवामहल की सजावट कर दी। जिसे देखकर लोग तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने लगे।(पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी, लोग त्योहार की खरीदारी के साथ-साथ सजावट का आनंद भी ले रहे हैं।(पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
इस साल की दिवाली में शहर की सड़कों, चौपड़ों और बाजारों की रोशनी और सजावट ने जयपुर को और भी रंगीन और आकर्षक बना दिया है।(पत्रिका फोटो: दिनेश डाबी और अनुग्रह सोलोमन)
