ईडी की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, शहर हुआ जाम, देखें तस्वीरें

नेशनल हैराल्ड कैसे में ईडी की कार्यवाही के विरोध में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कॉमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। विधायक को दबोचती पुलिस। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
पीसीसी से शहीद स्मारक जो कूच करते कांग्रेसी नेता। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
प्रदर्शन के चलते जयपुर में जगह जगह जाम लग गया। एमआई रोड पर दिन भर ट्रैफिक रेंग रेंग कर चलता रहा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
वही खासाकोठी से जयसिंह हाईवे पर भी दिन भर जाम लगा रहा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़