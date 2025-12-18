18 दिसंबर 2025,

जयपुर

ईडी की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, शहर हुआ जाम, देखें तस्वीरें

नेशनल हैराल्ड कैसे में ईडी द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। स्टेशन रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस कॉमेटी के ऑफिस से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में सीएम हाउस के लिए रवाना हुए। शहीद स्मारक पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 18, 2025

Congress protest against ed

नेशनल हैराल्ड कैसे में ईडी की कार्यवाही के विरोध में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कॉमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Congress protest against ed

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। विधायक को दबोचती पुलिस। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Congress protest against ed

पीसीसी से शहीद स्मारक जो कूच करते कांग्रेसी नेता। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Congress protest against ed

प्रदर्शन के चलते जयपुर में जगह जगह जाम लग गया। एमआई रोड पर दिन भर ट्रैफिक रेंग रेंग कर चलता रहा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Congress protest against ed

वही खासाकोठी से जयसिंह हाईवे पर भी दिन भर जाम लगा रहा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

18 Dec 2025

