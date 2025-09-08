Jaipur Artificial Rain : रामगढ़ बांध में उड़ाए गए ड्रोन, बूंदाबांदी से जागी उम्मीद, देखें क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की तस्वीरें

जयपुर के जमवारामगढ़ में एक बार फिर रामगढ़ बांध लबालब होने की उम्मीद जागी है। बूंदाबांदी के साथ ही कंपनी की ओर से शुरू किया क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन खत्म हो गया।
दोनों ड्रोन सोडियम क्लोराइड लेकर उड़ाए गए। सीडिंग के बाद बांध के आसपास की पहाड़ियों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज हुई। कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि रामगढ़ को भरने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कंपनी क्लाउड सीडिंग की रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी।
बांध में सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से ईसरदा से चंबल का पानी लाने का कार्य कर रही है। यह देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें एआइ तकनीक और स्वदेशी ड्रोन की मदद से क्लाउड सीडिंग की गई।
