Jal Jhulni Ekadashi 2025: गोविंद देवजी मंदिर में ठाकुरजी के नटवर वेश के दर्शन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

गोविन्ददेवजी मंदिर में मंगला आरती से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। ग्वाल आरती के बाद सालिगरामजी को चौकी पर विराजमान कर संकीर्तन के साथ तुलसा मंच तक ले जाया जाएगा। यहां वेद मंत्रों के साथ पंचामृत अभिषेक कर आरती की जाएगी।