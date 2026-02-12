राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं का आगाज: 19.90 लाख छात्र मैदान में, सख्त सुरक्षा और अभय कमांड सेंटर से 24×7 निगरानी, देखें तस्वीरें

प्रदेशभर में कुल 19 लाख 90 हजार 57 परीक्षार्थियों में से 10 लाख 68 हजार 109 छात्र-छात्राएं कक्षा 10वीं तथा 9 लाख 10 हजार 9 विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका पाठ्यक्रमों के हजारों अभ्यर्थी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।