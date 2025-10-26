दिवाली पर रोडवेज ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, तीन दिन में बना करोड़पति, तस्वीरों में देखें यात्रियों की भीड़

इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से निजी बसों पर की गई कार्रवाई का भी असर देखा गया। यात्रियों ने सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से रोडवेज बसों में सफर करना बेहतर समझा। अधिकारियों का कहना है कि आगामी त्योहारों में और बेहतर प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी।