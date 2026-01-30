Desert Festival: विदेशी पावणों को खूब भाया मरू महोत्सव, BSF के सजे-धजे ऊंट बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

मरु- महोत्सव के मौके पर लम्बी मूंछ, साफा बांधो और मटका दौड़ समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जो विदेशियों को खूब पसंद आई। (फोटो: पत्रिका)