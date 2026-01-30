30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जैसलमेर

Desert Festival: विदेशी पावणों को खूब भाया मरू महोत्सव, BSF के सजे-धजे ऊंट बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

Maru Mahotsav 2026: मरू महोत्सव के रंगों में रेगिस्तान रंगा नजर आया है। विदेशी पावणों को मूंछ प्रतियोगिता अच्छी लगी।

जैसलमेर

image

Akshita Deora

Jan 30, 2026

Desert Festival

जग विख्यात मरु- महोत्सव की शुरुआत इस वर्ष भी पोकरण से की गई। (फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

महोत्सव के दूसरे दिन कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। (फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

BSF के ऊंट भी आकर्षण का केन्द्र रहे। (फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

कच्ची घोड़ी नृत्य की भी लोगों ने सराहना की। (फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

इसी तरह कलाकारों की ओर से नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जो आकर्षण का केन्द्र बनी रही। (फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

मरु- महोत्सव के मौके पर लम्बी मूंछ, साफा बांधो और मटका दौड़ समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जो विदेशियों को खूब पसंद आई। (फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

(फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

(फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

(फोटो: पत्रिका)

Desert Festival

(फोटो: पत्रिका)

Updated on:

30 Jan 2026 03:04 pm

Published on:

30 Jan 2026 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Photos / Desert Festival: विदेशी पावणों को खूब भाया मरू महोत्सव, BSF के सजे-धजे ऊंट बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

