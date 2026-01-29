29 जनवरी 2026,

गुरुवार

जैसलमेर

Desert Festival: मटकी नृत्य से हुआ मरु महोत्सव का भव्य आगाज, देखें रस्सा-कस्सी समेत कई प्रतियोगिताओं की शानदार तस्वीरें

पोकरण में 2026 का मरु महोत्सव भव्य रूप से शुरू हो गया, जहां पारंपरिक मटकी नृत्य और रस्सा-कस्सी प्रतियोगिताओं ने समारोह को और भी रोमांचक बना दिया।

जैसलमेर

image

Akshita Deora

Jan 29, 2026

Maru Mahotsav

महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करते अधिकारी और जनप्रतिनिधि (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

बैलून उड़ान शोभायात्रा को रवाना करते हुए (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

मिस पोकरण को सम्मानित करते अतिथि (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

मिस्टर पोकरण को सम्मानित करते हुए (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

रस्सा-कस्सी में भाग लेते युवतियां (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

रस्सा-कस्सी में भाग लेते युवक (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

मरु महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते कलाकार (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

कार्यक्रम में गैर, गरबा पेश करते कलाकार (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

मरु महोत्सव में प्रस्तुति देते कलाकार (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

मंच पर उपस्थित विदेशी पर्यटक (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

शोभायात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते कलाकार (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Maru Mahotsav

साफा बांधो प्रतियोगिता में भाग लेते हुए (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)

Updated on:

29 Jan 2026 03:48 pm

Published on:

29 Jan 2026 03:46 pm

Desert Festival: मटकी नृत्य से हुआ मरु महोत्सव का भव्य आगाज, देखें रस्सा-कस्सी समेत कई प्रतियोगिताओं की शानदार तस्वीरें

