Desert Festival: मटकी नृत्य से हुआ मरु महोत्सव का भव्य आगाज, देखें रस्सा-कस्सी समेत कई प्रतियोगिताओं की शानदार तस्वीरें

महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करते अधिकारी और जनप्रतिनिधि (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
बैलून उड़ान शोभायात्रा को रवाना करते हुए (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
मिस पोकरण को सम्मानित करते अतिथि (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
मिस्टर पोकरण को सम्मानित करते हुए (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
रस्सा-कस्सी में भाग लेते युवतियां (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
रस्सा-कस्सी में भाग लेते युवक (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
मरु महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते कलाकार (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
कार्यक्रम में गैर, गरबा पेश करते कलाकार (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
मरु महोत्सव में प्रस्तुति देते कलाकार (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
मंच पर उपस्थित विदेशी पर्यटक (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
शोभायात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते कलाकार (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
साफा बांधो प्रतियोगिता में भाग लेते हुए (फोटो: दीपक सोनी पत्रिका)
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़