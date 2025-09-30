CG News: सड़क पर पलटी अंडों से भरी पिकअप, ग्रामीणों ने लूट लिए हजारों अंडे, देखें फोटो

जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र के कुकरगांव में उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब अंडों से लदी एक पिकअप वाहन सड़क किनारे पलट गई।
वाहन के पलटते ही उसमें लदे हजारों अंडे सड़क पर बिखर गए और ग्रामीणों की भीड़ अंडे समेटने टूट पड़ी। कुछ ही मिनटों में वहां ऐसा माहौल बन गया।
अंडा लूट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पिकअप खरसिया से कांसाबेल की ओर जा रही थी।
पिकअप में बड़ी संख्या में अंडों की कैरेटें लदी थीं, जो सड़क पर बिखर गईं। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और अंडे समेटने में जुट गए।
किसी ने झोले में अंडे भरे, तो किसी ने कैरेट उठाकर ही घर की ओर दौड़ लगा दी। यह पूरा दृश्य कुछ ही मिनटों में एक अजीबोगरीब ‘अंडा उत्सव’ जैसा बन गया।
