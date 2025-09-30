Patrika LogoSwitch to English

CG News: सड़क पर पलटी अंडों से भरी पिकअप, ग्रामीणों ने लूट लिए हजारों अंडे, देखें फोटो

CG News: अंडों की कैरेट उठाकर भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग बिना किसी संकोच के खुलेआम सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने में लगे हैं।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

सड़क पर पलटी अंडों से भरी पिकअप, ग्रामीणों ने लूट लिए हजारों अंडे, देखें फोटो

जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र के कुकरगांव में उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब अंडों से लदी एक पिकअप वाहन सड़क किनारे पलट गई।

सड़क पर पलटी अंडों से भरी पिकअप, ग्रामीणों ने लूट लिए हजारों अंडे, देखें फोटो

वाहन के पलटते ही उसमें लदे हजारों अंडे सड़क पर बिखर गए और ग्रामीणों की भीड़ अंडे समेटने टूट पड़ी। कुछ ही मिनटों में वहां ऐसा माहौल बन गया।

सड़क पर पलटी अंडों से भरी पिकअप, ग्रामीणों ने लूट लिए हजारों अंडे, देखें फोटो

अंडा लूट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पिकअप खरसिया से कांसाबेल की ओर जा रही थी।

सड़क पर पलटी अंडों से भरी पिकअप, ग्रामीणों ने लूट लिए हजारों अंडे, देखें फोटो

पिकअप में बड़ी संख्या में अंडों की कैरेटें लदी थीं, जो सड़क पर बिखर गईं। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और अंडे समेटने में जुट गए।

सड़क पर पलटी अंडों से भरी पिकअप, ग्रामीणों ने लूट लिए हजारों अंडे, देखें फोटो

किसी ने झोले में अंडे भरे, तो किसी ने कैरेट उठाकर ही घर की ओर दौड़ लगा दी। यह पूरा दृश्य कुछ ही मिनटों में एक अजीबोगरीब ‘अंडा उत्सव’ जैसा बन गया।

