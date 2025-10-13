Mayali Nature Camp: जशपुर का मयाली नेचर कैम्प बना पर्यटकों का नया पसंदीदा डेस्टिनेशन, अब घर बैठे कर सकेंगे टिकट बुकिंग

Mayali Nature Camp: अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम के शुरू होने से राज्य के भीतर और बाहर से आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पहले जहां उन्हें स्थल पर जाकर टिकट लेना पड़ता था, वहीं अब वेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से कुछ क्लिक में बुकिंग संभव होगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और मयाली नेचर कैम्प की प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लें।