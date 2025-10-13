Mayali Nature Camp: जशपुर का मयाली नेचर कैम्प बना पर्यटकों का नया पसंदीदा डेस्टिनेशन, अब घर बैठे कर सकेंगे टिकट बुकिंग

Mayali Nature Camp: जशपुर जिले के कुनकुरी परिक्षेत्र अंतर्गत स्थित मयाली नेचर कैम्प अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और शांत परिवेश के कारण अब पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। घने वनों से आच्छादित यह इलाका प्रकृति प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और शांति की तलाश में निकले पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
Mayali Nature Camp: मयाली नेचर कैम्प देवबोरा और मयाली ग्राम के मध्य स्थित है। यह स्थल न केवल पारिवारिक भ्रमण के लिए आदर्श है, बल्कि मित्रों के साथ समय बिताने या साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने वालों के लिए भी विशेष रूप से आकर्षक है।
Mayali Nature Camp: यहां की प्राकृतिक वादियां, पहाड़ों से निकलते झरने, और वन्य वातावरण पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। लंबी दूरी की ट्रैकिंग और जंगल सफारी जैसी गतिविधियां यहां के मुख्य आकर्षण हैं।
Mayali Nature Camp: प्रकृति द्वारा जशपुर जिले को मिला यह अनुपम उपहार अब और अधिक सुलभ हो गया है। पर्यटन विभाग द्वारा मयाली नेचर कैम्प में ऑनलाइन गेट मनी बुकिंग सुविधा प्रारंभ की गई है। इस नई सुविधा के माध्यम से पर्यटक अब घर बैठे ही अपने भ्रमण की टिकट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल पर्यटकों का समय बचेगा, बल्कि प्रवेश प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुगम होगी।
Mayali Nature Camp: अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम के शुरू होने से राज्य के भीतर और बाहर से आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पहले जहां उन्हें स्थल पर जाकर टिकट लेना पड़ता था, वहीं अब वेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से कुछ क्लिक में बुकिंग संभव होगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और मयाली नेचर कैम्प की प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लें।
Mayali Nature Camp: मयाली नेचर कैम्प आज न केवल जशपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए पर्यावरणीय पर्यटन का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है, जहां हरियाली, शांति और रोमांच एक साथ अनुभव किए जा सकते हैं।
