8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Bhagwatkatha:कलश यात्रा निकाली, आज से कथा

कोटा @ पत्रिका। विज्ञान नगर िस्थत मंगलमय चमत्कारी धाम मंदिर में नर्मदेश्वर स्थापना एवं विवाह महोत्सव के तहत गुरुवार को शोभायात्रा निकाली गई। यह पीएनटी कॉलोनी से शुरू हुई, जो क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होते मंदिर पहुंची। आयोजनों के तहत शुक्रवार से कॉमर्स कॉलेज प्रांगण में भागवत कथा शुरू होगी। कथा का वाचन कृष्ण चंद्र ठाकुर करेंगे। इससे पहले कार्यक्रम संयोजक अशोक तिवारी ने बताया कि में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यात्रा में बैंड-बाजे, धर्म ध्वज लहराते घुडसवार और मनमोहक धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस अवसर पर अग्नि अखाड़े के गोपालानंद समेत अन्य संत शामिल रहे। मार्ग में जगह जगह शोभायात्रा का स्वागत किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Neeraj Gautam

image

neeraj

May 08, 2026

कलश यात्रा में शामिल मुख्य यजमान

कलश यात्रा में उामड़ा श्रदधलुओे ​का सैलाब

कलश यात्रा में उामड़ा श्रदधलुओे ​का सैलाब

पूजा अर्चना करते पुरोहित

विशाल ​शिवलिंग जिसे स्थापित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 May 2026 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / Bhagwatkatha:कलश यात्रा निकाली, आज से कथा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Politics : कोटा में प्रसूताओं की मौत की असल वजह तलाशेगी कांग्रेस, 4 सीनियर नेताओं को दारोमदार

Rajasthan Congress - File PIC
कोटा

टिप्पणी: यह ‘मौत’ नहीं, ‘हत्या’ है

Bundi Dog Attack
ओपिनियन

राजस्थान के कांग्रेस नेता आबिद कागजी फरार घोषित, कोर्ट के आदेश जारी, जानें पूरा मामला

Congress Leader
कोटा

Kota Hospital Case: नवजात को ठीक से देख भी नहीं पाई मां, तीसरे दिन प्रसूता की मौत; नमूने पुणे भेजे, दवा सप्लाई सीज

Kota Medical College
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व धनिया मंदे

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.