27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Gatka:अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय गतका प्रतियोगिता-कोटा के खाते में आए 1 स्वर्ण एवं 2 कांस्य पदक

कोटा विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय गतका प्रतियोगिता (पुरुष एवं महिला) का समापन रविवार को शानदार प्रतिस्पर्धा और उत्साहपूर्ण माहौल के साथ हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं खेल तथा युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान आयोजित प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। आयोजन सचिव डॉ. विजय सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के 36 विश्वविद्यालयों की टीमें कोटा पहुंची। कुल नौ श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में 362 प्रतिभागी खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। समापन दिन रविवार को कुल 94 मुकाबले हुए।

कोटा

image

Neeraj Gautam

image

neeraj

Apr 27, 2026

गतका प्रतियोगिता में जोर -आजमाइश करते प्रतिभागी

गतका प्रतियोगिता में जोर -आजमाइश करते प्रतिभागी

गतका प्रतियोगिता में जोर -आजमाइश करते प्रतिभागी

गतका प्रतियोगिता में जोर -आजमाइश करते प्रतिभागी

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 07:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / Gatka:अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय गतका प्रतियोगिता-कोटा के खाते में आए 1 स्वर्ण एवं 2 कांस्य पदक

बड़ी खबरें

View All

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.