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Hanumanjayanti: बजरंग बाला, अंजनि के लाला…..संवारो मेरो काज रे, दुनिया जपेगी थारो नाम रे

कोटा. हनुमान जयंती गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। श्रद्धालुओं ने हनुमान का अभिषेक व पूजन कर सुख समृदि्ध की कामना की। इस दौरान बजरंग बाला, अंजनि के लाला.....संवारो मेरो काज रे, दुनिया जपेगी थारो नाम रे..जैसे भजन, हनुमान चालीसा व सुंदरकांड की चौपाई तथा आरती के स्वर गूंजते रहे। किशोरपुरा धार का अखाड़ा िस्थत धार के हनुमान जी मंदिर में सुबह पंचामृत अभिषेक किया गया। मंदिर प्रबंधक अमर सिंह ने बताया कि शाम को स्वर्ण शृंगार के दर्शन व सुंदरकांड पाठ किया। आरती कर प्रसाद वितरित किया गया।

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Neeraj Gautam

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neeraj

Apr 04, 2026

पद यात्रा में शामिल वानर सेना के सदस्य

स्वर्ण श्रृंगारित प्रतिमा

दर्शनों को लगी कतारें

रोशनी में नहाया गोदावरी धाम

Oplusदर्शनों को लगी कतारें_16908544

हुआ सुंदर काण्ड का सामूहिक पाठ।

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Published on:

04 Apr 2026 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / Hanumanjayanti: बजरंग बाला, अंजनि के लाला…..संवारो मेरो काज रे, दुनिया जपेगी थारो नाम रे

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