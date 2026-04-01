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Illegalmining:जिम्मेदारी से बच रहे विभाग, चम्बल किनारे अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर कर रहे टालमटोल

कोटा। जिले में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चम्बल नदी के किनारे स्थित कराइयों में खुलेआम मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। हालात ऐसे हैं कि खनन माफिया बिना किसी डर के दिन-रात बुलडोजर चलाकर कराइयों को खोखला कर रहे हैं और मिट्टी से भरे ट्रॉली-डम्पर आधा दर्जन थानों के सामने से गुजरते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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कोटा

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Neeraj Gautam

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neeraj & ankitraj singh

Apr 11, 2026

मौके पर खडे उम्पर व बुलडोजर

अवैघ खनन से छलनी हुई चम्बल की कराइयां।

अवैघ खनन से छलनी हुई चम्बल की कराइयां।

अवैघ खनन से छलनी हुई चम्बल की कराइयां।

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Updated on:

11 Apr 2026 07:18 pm

Published on:

11 Apr 2026 07:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / Illegalmining:जिम्मेदारी से बच रहे विभाग, चम्बल किनारे अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर कर रहे टालमटोल

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