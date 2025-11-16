Patrika LogoSwitch to English

KotaTourism:सर्दी शुरु ,विदेशी पावणों के आगमन का हुआ श्रीगणेश

कोटा. दीपावली के बाद सर्दी की दस्तक के साथ ही हाड़ौती में पर्यटकों की चहल-पहल शुरू हो गई है। एक समय था जब अधिकांश पर्यटक बूंदी तक ही सीमित थे, लेकिन अब पर्यटकों का रुझान शैक्षणिक नगरी की ओर बढ़ने लगा है। हाड़ौती टूरिज्म के नीरज भटनागर ने बताया कि चंबल सफारी, रिवरफ्रंट जैसे दर्शनीय पर्यटक स्थलों का विकास होने के बाद विदेशी पर्यटक बूंदी के साथ-साथ कोटा के रमणीय स्थलों पर जाने की मांग भी करने लगे हैं। जर्मनी से आए 58 सदस्यीय पर्यटक दल ने शनिवार को सेवन वंडर्स का भ्रमण किया।

Neeraj Gautam

Nov 16, 2025

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / KotaTourism:सर्दी शुरु ,विदेशी पावणों के आगमन का हुआ श्रीगणेश

