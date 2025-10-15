Patrika LogoSwitch to English

MelaDashera:बेस्ट ब्राइडल प्रतियोगिता में बेहतर प्रस्तुतियों ने लुभाया

राष्ट्रीय दशहरा मेला स्थित विजयश्री रंगमंच सोमवार को बेस्ट ब्राइडल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दुल्हन सी सजी धजी युवतियों ने बेहतर प्रस्तुतियां देकर लुभाया। प्रतियोगिता के तीनों राउंड में से पहले राउंड में प्रतिभागियों ने एकल कैटवॉक किया। दूसरे राउंड में ब्यूटीशियन के साथ कैटवॉक करना था, जबकि तीसरे राउंड में सभी का सामूहिक कैटवॉक था। प्रतियोगिता में सरस्वती कॉलोनी निवासी तनीषा प्रथम, कुन्हाड़ी निवासी हिमांशी द्वितीय तथा छावनी निवासी कशिश तृतीय रही।

कोटा

Neeraj Gautam

Oct 15, 2025

कोटा.मेला दशहरा के विजय श्री रंगमंच पर बेस्ट ब्राइडल शो में हिस्सा लेती प्रतिभागी।

