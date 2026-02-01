25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Realitycheck: सिटी एसपी ने राजस्थान पत्रिका के साथ नाकाबंदी का किया रियलिटी चेक, तीन जगह मिली लापरवाही- शहर में हो रही नाकाबंदी का जायजा लेने आम आदमी बनकर निकलीं एसपी

कोटा। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में शाम 7 से रात 10 बजे तक अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। व्यवस्थाओं की हकीकत परखने के लिए सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम खुद आम आदमी बनकर सड़कों पर उतरीं। वे राजस्थान पत्रिका टीम के साथ निजी कार में शहर के छह नाकाबंदी प्वाइंट पर पहुंचीं और मौके पर रियलिटी चेक किया। जांच के दौरान तीन स्थानों पर पुलिस की मुस्तैदी संतोषजनक मिली, जबकि तीन जगह लापरवाही सामने आई। एसपी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां लापरवाही मिली, वहां तैनात जाप्ते को फटकार लगाई गई और पनिशमेंट ड्रिल की सजा दी

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Neeraj Gautam

image

neeraj gautam ,ankit chandrawat

Feb 25, 2026

लिया यूटर्न पर रोका किसी ने नही

दूसरी बार फिर से गुजरी कार ,फिर भी नही रोका

प्राइवेट कार में सवार शहर पुलिस अधीक्षक

नाकेबंदी पर तैनात पुलिस कर्मियों को लगाई फटकार।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Feb 2026 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / Realitycheck: सिटी एसपी ने राजस्थान पत्रिका के साथ नाकाबंदी का किया रियलिटी चेक, तीन जगह मिली लापरवाही- शहर में हो रही नाकाबंदी का जायजा लेने आम आदमी बनकर निकलीं एसपी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

‘बर्दाश्त नहीं…’, अचानक निजी कार से जायजा लेने पहुंची कोटा SP तो मचा हड़कंप, लापरवाह पुलिसकर्मियों के जाप्ते को सुना दी ये सजा

Kota SP Action
कोटा

Good News: सड़कें होंगी चौड़ी, बनेगी पुलिया, राजस्थान के इस विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी 118.95 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

new road in kota
कोटा

Kota Gold-Silver Price: चांदी में बड़ी गिरावट, सोना हुआ महंगा, जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

Gold-Silver Price Crash
कोटा

Kota Mandi News: गेहूं-चना मंदा, धनिया-सरसों के दाम तेज, 70,000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें लेटेस्ट मंडी भाव

Jeera mandi bhav
कोटा

सावधान: इस नई पिचकारी से 50% दृष्टि बाधित, जल गई 9 साल के बच्चे की आंख, डॉक्टर भी हुए हैरान

Holi News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.