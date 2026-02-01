Realitycheck: सिटी एसपी ने राजस्थान पत्रिका के साथ नाकाबंदी का किया रियलिटी चेक, तीन जगह मिली लापरवाही- शहर में हो रही नाकाबंदी का जायजा लेने आम आदमी बनकर निकलीं एसपी
कोटा। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में शाम 7 से रात 10 बजे तक अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। व्यवस्थाओं की हकीकत परखने के लिए सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम खुद आम आदमी बनकर सड़कों पर उतरीं। वे राजस्थान पत्रिका टीम के साथ निजी कार में शहर के छह नाकाबंदी प्वाइंट पर पहुंचीं और मौके पर रियलिटी चेक किया। जांच के दौरान तीन स्थानों पर पुलिस की मुस्तैदी संतोषजनक मिली, जबकि तीन जगह लापरवाही सामने आई। एसपी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां लापरवाही मिली, वहां तैनात जाप्ते को फटकार लगाई गई और पनिशमेंट ड्रिल की सजा दी
Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / Realitycheck: सिटी एसपी ने राजस्थान पत्रिका के साथ नाकाबंदी का किया रियलिटी चेक, तीन जगह मिली लापरवाही- शहर में हो रही नाकाबंदी का जायजा लेने आम आदमी बनकर निकलीं एसपी