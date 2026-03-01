Safaevent:साफा बांधो प्रतियोगिता में दिखी परंपरा की रंगत
कोटा. पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार को गीता भवन में साफा बांधो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम राजस्थान पत्रिका और होलसेल व्यापार महासंघ हाड़ौती संभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लेकर पारंपरिक साफा बांधने की कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न शैलियों में साफा बांधकर राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत की।