8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

TraficWeek:नियम तोड़ते दिखे नियमों के रखवाले

कोटा.शहर में 1 से 31 जनवरी तक यातायात पुलिस और परिवहन विभागकी ओर से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। लेकिन सड़क सुरक्षा माह की इस मुहिम की हकीकत कुछ और ही है।दरअसल, नियम सिखाने और लागू कराने वाले ही खुलेआम यातायात नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं।शहर के कई प्रमुख चौराहों और सड़कों पर देखा कि पुलिस कर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते मिले। महिला पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट वाहन दौड़ाती दिखाई दीं। यही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन चालकों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाने के मामले भी सामने आए।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Neeraj Gautam

Jan 08, 2026

कौन रोकेगा हमे

सीट बेल्ट की क्या जरूरत

जिम्मेदार खुद गैरजिम्मेदार

ऐसे कैसे कटेगा चालान

हम तीनों भारी।

कौन रोकेगा हमे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / TraficWeek:नियम तोड़ते दिखे नियमों के रखवाले

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद : बाइक सवार युवकों ने की प्रोपर्टी डीलर पर फायरिंग, लोगों में दहशत

Kota firing incident
कोटा

दिल्ली तक मचा हड़कंप, SIR में वोटर लिस्ट से कट गए कोटा से 1.59 नाम, BJP ने दिग्गज नेताओं को सौंपा ये काम

BLO-SIR-Form
कोटा

सावधान: बढ़ा हार्ट अटैक से मौत का खतरा, अब कोटा के मथुराधीश मंदिर के महामंत्री का निधन, अचानक बेड से गिरे

Monu-Vyas-Death
कोटा

कोटा थर्मल में लेपर्ड का मूवमेंट, श्रमिक दहशत में

Leopard movement in Kota Thermal
कोटा

Success Story: सरकारी नौकरी के साथ एक्टिंग की दुनिया में भी बनाई पहचान, जानें कौन है कोटा की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्नेहलता

Snehlata-Sharma
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.