TraficWeek:नियम तोड़ते दिखे नियमों के रखवाले

कोटा.शहर में 1 से 31 जनवरी तक यातायात पुलिस और परिवहन विभागकी ओर से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। लेकिन सड़क सुरक्षा माह की इस मुहिम की हकीकत कुछ और ही है।दरअसल, नियम सिखाने और लागू कराने वाले ही खुलेआम यातायात नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं।शहर के कई प्रमुख चौराहों और सड़कों पर देखा कि पुलिस कर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते मिले। महिला पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट वाहन दौड़ाती दिखाई दीं। यही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन चालकों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाने के मामले भी सामने आए।