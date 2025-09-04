Patrika LogoSwitch to English

नागौर

खरनाल में उमड़ा तेजाजी के भक्तों का सैलाब

नागौर

Chandra Shekhar Verma

Sep 04, 2025

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

नागौर. लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर मंगलवार को खरनाल में आयोजित मेले में तेजाजी के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में दर्शनों के लिए सोमवार शाम से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। मंगलवार अलसुबह से देर रात तक दर्शनों के लिए कतारें लगी रहीं।

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

मेले में भीड़ इतनी थी कि कई श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन किए बिना बाहर से ही फेरी देकर जाना पड़ा। मेला आयोजन समिति ने दर्शनों के लिए बेरिकेडिंग लगाकर विशेष व्यवस्था की, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पुलिस प्रशासन ने भी मंदिर परिसर के साथ मेला परिसर एवं सभा स्थल पर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता तैनात किया।

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

जमकर हुई खरीदारीमेले में प्रसाद के साथ सौंदर्य प्रसाधन व खिलौने एवं कृषि औजारों की दुकानें सजी, जहां श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। युवाओं ने भोंपू खरीदकर खूब शोर मचाया, वहीं बच्चों ने खिलौने खरीदे तो महिलाओं व युवतियां ने सौंदर्य प्रसाधन का सामान खरीदा। किसानों ने कृषि औजारों की खरीदारी की।

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

तेजा दशमी पर हर घर में त्योहार की तरह बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। साथ ही मेले में ड्यूटी करने वाले पुलिस व प्रशासन के कर्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था ग्रामीण करते हैं।

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

पार्किंग व्यवस्था नि:शुल्कतेजाजी ने जिस प्रकार परहित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसी तरह की भावना आज भी ग्रामीणों में है। आज जहां धार्मिक मेलों एवं मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अपने वाहन पार्किंग के बदले रसीद कटवानी पड़ती है, वहीं खरनाल गांव में जगह-जगह ग्रामीणों ने नि:शुल्क पार्किंग की व्यवस्था की, ताकि श्रद्धालुओं को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी नहीं आए।

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

दिखा त्योहार-सा माहौलहर बार की तरह इस बार भी खरनाल गांव में तेजा दशमी पर त्योहार-सा माहौल दिखा। गांव के प्रत्येक घर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष पकवान बनाए गए और रिश्तेदारों के साथ जान-पहचान वालों को आमंत्रित कर भोजन कराया गया।

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

इस बार पुलिस प्रशासन ने यातायात जाम की स्थिति से निबटने के लिए भारी वाहनों को प्रवेश खींवसर व नागौर बायपास से ही डायवर्ट कर दिया, वहीं मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के चार पहिया वाहनों को भी खरनाल से दो-तीन किलोमीटर पहले रोक दिया।

Crowd of Tejaji devotees gathered in Kharnal

मेले में लोक संस्कृति, आस्था और परपराओं का संगमनागौर. खरनाल में लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर आयोजित मेले में राजस्थान की लोक संस्कृति व आस्था का सजीव प्रतिबिंब दिखा। तेजाजी के भक्तों का सैलाब मंदिर से लेकर हर तरफ नजर आया। मेले में धार्मिक आस्था के साथ-साथ लोक जीवन की झलक भी देखने को मिली। सफेद धोती-कुर्ता और साफा पहने भक्तों का पैदल यात्रा में हिस्सा लेना, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सजावट की छटा अलग ही रही। यह मेला श्रद्धा के साथ ग्रामीण परंपरा और एक-दूसरे के प्रति स्नेह की भावना को भी दर्शाता है। खरनाल मेला लोक संस्कृति और आस्था का एक जीवंत उत्सव है, जो हर साल लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है और सामूहिक विश्वास की भावना को और मजबूत बनाता है।

Published on:

04 Sept 2025 06:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / खरनाल में उमड़ा तेजाजी के भक्तों का सैलाब

