खरनाल में उमड़ा तेजाजी के भक्तों का सैलाब

मेले में लोक संस्कृति, आस्था और परपराओं का संगमनागौर. खरनाल में लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर आयोजित मेले में राजस्थान की लोक संस्कृति व आस्था का सजीव प्रतिबिंब दिखा। तेजाजी के भक्तों का सैलाब मंदिर से लेकर हर तरफ नजर आया। मेले में धार्मिक आस्था के साथ-साथ लोक जीवन की झलक भी देखने को मिली। सफेद धोती-कुर्ता और साफा पहने भक्तों का पैदल यात्रा में हिस्सा लेना, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सजावट की छटा अलग ही रही। यह मेला श्रद्धा के साथ ग्रामीण परंपरा और एक-दूसरे के प्रति स्नेह की भावना को भी दर्शाता है। खरनाल मेला लोक संस्कृति और आस्था का एक जीवंत उत्सव है, जो हर साल लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है और सामूहिक विश्वास की भावना को और मजबूत बनाता है।