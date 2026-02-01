सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान, नागौर का पंचम सामूहिक विवाह संपन्न, 70 जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे

सुबह 9 बजे माली संस्थान हनुमान बाग से 70 वर राजाओं की बारात एक साथ गाजे-बाजे, सजी-धजी खुली जीपों और बग्गियों के साथ रवाना हुई। पूरे मार्ग में चुंगी नाका, पंवारों का बास, बड़की बस्ती, जगावता मोहल्ला और सांखला बस्ती के लोगों ने पुष्पवर्षा कर बारात का स्वागत किया। जेसीबी और भव्य मंचों से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा ने माहौल को उत्सवी बना दिया।