ईद पर नागौर में दिखा भाईचारे का संदेश, अदा की गई विशेष नमाज

नेकी की राह पर चलने की दावतनमाज़ से पहले उलेमाओं ने अपनी तकरीर में लोगों को खास पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ईद सिर्फ खुशियां मनाने का दिन नहीं, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करने और अपनी जिंदगी को नेकी के रास्ते पर चलाने का भी दिन है, उलेमाओं ने लोगों से अपील की कि वे सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत के रास्ते पर चलें और समाज में भाईचारे को मजबूत करें। तकरीर के दौरान यह भी कहा गया कि रमजान के महीने में जो सबक मिला है, उसे पूरी जिंदगी में अपनाना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना हर इंसान की जिम्मेदारी है।