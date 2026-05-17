नागौर में भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 8 घायल

में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। हादसे में घायल हुए लोगप्रदीप (पुत्र बिरजू)बिरजू (पुत्र रामूराम)जशोदा (पत्नी अमरीश पुरी)संतोष (पत्नी पूसापुरी)विकास (8 महीने का मासूम बच्चा)मानसी (3 साल की बच्ची)पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए कुचेरा अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवा दिया है। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है।