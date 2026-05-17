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नागौर में भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 8 घायल

नागौर के मेड़ता सिटी में एनएच-58 पर चकढाणी के पास कार और रोडवेज बस की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हो गए। परिवार जोधपुर से बुटाटी धाम दर्शन के लिए जा रहा था। हादसे के बाद बस खेत में उतर गई।

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नागौर

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Chandra Shekhar Verma

May 17, 2026

Horrific road accident in Nagaur: 4 people of the same family killed, 8 injured in collision between roadways bus and car

नागौर में भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 8 घायल

Horrific road accident in Nagaur: 4 people of the same family killed, 8 injured in collision between roadways bus and car

नागौर के मेड़ता सिटी में एनएच-58 पर चकढाणी के पास कार और रोडवेज बस की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हो गए। परिवार जोधपुर से बुटाटी धाम दर्शन के लिए जा रहा था। हादसे के बाद बस खेत में उतर गई।

Horrific road accident in Nagaur: 4 people of the same family killed, 8 injured in collision between roadways bus and car

Nagaur Merta City Road Accident: मेड़ता सिटी (नागौर): अजमेर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। चकढाणी गांव की सरहद के पास एक कार और रोडवेज बस में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। ट

Horrific road accident in Nagaur: 4 people of the same family killed, 8 injured in collision between roadways bus and car

क्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में उतर गई। इस हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

Horrific road accident in Nagaur: 4 people of the same family killed, 8 injured in collision between roadways bus and car

ें सवार सभी लोग जोधपुर जिले के रहने वाले थे और एक ही परिवार के सदस्य थे। वे सभी प्रसिद्ध संत चतुरदास महाराज के दर्शन के लिए बुटाटी धाम जा रहे थे। इसी दौरान रविवार सुबह करीब 8 बजे चकढाणी के पास सामने से आ रही रोडवेज बस से उनकी कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे म

Horrific road accident in Nagaur: 4 people of the same family killed, 8 injured in collision between roadways bus and car

में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। हादसे में घायल हुए लोगप्रदीप (पुत्र बिरजू)बिरजू (पुत्र रामूराम)जशोदा (पत्नी अमरीश पुरी)संतोष (पत्नी पूसापुरी)विकास (8 महीने का मासूम बच्चा)मानसी (3 साल की बच्ची)पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए कुचेरा अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवा दिया है। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है।

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Published on:

17 May 2026 07:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Photos / नागौर में भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 8 घायल

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