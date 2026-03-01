नागौर में ‘पंच गौरव कबड्डी विरासत सम्मान समारोह’ आयोजित

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों द्वारा कबड्डी मैदान की पूजा कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के पश्चात पुरुष वर्ग का मैत्री कबड्डी मैच खेला गया, जिसने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया।जिला खेल अधिकारी सोहनलाल ने ‘पंच गौरव योजना’ की जानकारी देते हुए खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें महिला शक्ति की भागीदारी विशेष आकर्षण रही। साथ ही बालिका वर्ग का मैत्री मैच भी आयोजित किया गया।