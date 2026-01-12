12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Raipur: सीएम साय ने किया ऐलान, छत्तीसगढ़ में केंद्र के समान 58 प्रतिशत डीए देंगे

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन में हुए शामिल

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 12, 2026

Raipur

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 11 जनवरी को राजधानी रायपुर (Raipur) के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षा संस्थान परिसर में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन में शामिल हुए।

Raipur

सीएम साय ने कहा कि कर्मचारी शासन-प्रशासन (Governance and Administration) की रीढ़ होते हैं और उनकी ईमानदारी, कर्मठता तथा संवेदनशीलता से ही सरकार की योजनाएं, नीतियां और निर्णय वास्तविक रूप में धरातल पर उतरते हैं। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का प्रशासनिक ढांचा आप सभी की मेहनत, निष्ठा और अनुशासन के कारण ही प्रभावी ढंग से कार्य कर पा रहा है।

Raipur

सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 55 प्रतिशत से बढ़ाकर केंद्र सरकार के समान 58 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय कर्मचारियों को वास्तविक राहत प्रदान करेगा।

Raipur

राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh State Employees Association) द्वारा आयोजित त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष गौरव कुमार सोनी, महामंत्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अरुण तिवारी, प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक तथा बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Published on:

12 Jan 2026 03:07 am

Hindi News / National News / Photos / Raipur: सीएम साय ने किया ऐलान, छत्तीसगढ़ में केंद्र के समान 58 प्रतिशत डीए देंगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

द्वारका के रहस्य फिर आएंगे सामने: ASI शुरू करेगा समुद्र के भीतर और जमीन पर व्यापक खुदाई

Representative image
राष्ट्रीय

पीएम मोदी और मर्ज की मुलाकात आज: सजेगी कूटनीति की बिसात, रक्षा और व्यापार पर रहेगा फोकस

Friedrich Merz
राष्ट्रीय

सरकारी जांच में सामने आया मनरेगा का काला सच: 25 राज्यों के 55 जिलों में 11 लाख से अधिक गड़बड़ियां उजागर

MGNREGA
राष्ट्रीय

RSS पर मोहन भागवत: संघ में बदलाव नहीं, ‘बीज से पेड़’ की स्वाभाविक प्रक्रिया

RSS chief Mohan Bhagwat
राष्ट्रीय

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए सरकार की नई तैयारी, अब सिर्फ चालान नहीं, दो अहम चीजों पर भी पड़ेगा सीधा असर

Road Safety Rules India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.