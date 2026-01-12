Raipur: सीएम साय ने किया ऐलान, छत्तीसगढ़ में केंद्र के समान 58 प्रतिशत डीए देंगे

सीएम साय ने कहा कि कर्मचारी शासन-प्रशासन (Governance and Administration) की रीढ़ होते हैं और उनकी ईमानदारी, कर्मठता तथा संवेदनशीलता से ही सरकार की योजनाएं, नीतियां और निर्णय वास्तविक रूप में धरातल पर उतरते हैं। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का प्रशासनिक ढांचा आप सभी की मेहनत, निष्ठा और अनुशासन के कारण ही प्रभावी ढंग से कार्य कर पा रहा है।