कुदरत भी न तोड़ सकी बेजुबान की वफादारी: ठिठुरता रहा, फिर भी चार दिन तक मालिक के शव के पास डटा रहा श्वान

जानकारी के अनुसार, 22 जनवरी को घरेड़ निवासी विकसित राणा (19) और मलकोता निवासी उसका ममेरा भाई पीयूष (13) भरमाणी माता के दर्शन के लिए निकले थे। उनके साथ पीयूष का पातलू श्वान भी मौजूद था। दोनों मंदिर के ऊपरी इलाकों में वीडियो शूट कर रहे थे, इसी दौरान मौसम खराब हो गया। तेज बर्फबारी, तूफान और शून्य से नीचे के तापमान में दोनों किशोर फंस गए। शाम को परिजनों से आखिरी बार बातचीत में उन्होंने खुद को सुरक्षित बताया था, लेकिन उसके बाद संपर्क टूट गया। परिजनों ने अगले दिन प्रशासन को सूचित किया तो प्रशासन, पुलिस, सेना और वायुसेना उन्हें ढूंढती रही लेकिन उन्हें किशोरों का सुराग नहीं मिला।