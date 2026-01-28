Budget Session 2026: संसद का बजट सत्र आज से, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी शुरुआत

संसद भवन (File Photo/ANI)
Budget Session 2026: संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को रविवार के दिन पेश होगा। इससे पहले सरकार की ओर से विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारु रूप से चलाने पर चर्चा हुई।
सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को बोलने की आजादी है, लेकिन सुनना भी जरूरी है। कई नेताओं ने सुझाव दिए हैं, जिन्हें हमने नोट किया है। हमने अपील की है कि ये साल का पहला सत्र है। सभी पार्टियां सहयोग करें और सदन को सुचारु रूप से चलाने में योगदान करें। बैठक में अलग-अलग मुद्दों पर विचार रखे गए। संसद में हर विषय पर नियम के मुताबिक ही चर्चा होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें सांसद कई मुद्दे रख सकते हैं।
आम बजट पर चर्चा के दौरान भी अपने विषय रखने के लिए सभी सांसद स्वतंत्र हैं। बैठक में 39 दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी पार्टियों की तरफ से बात रखी। विपक्ष की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मनरेगा, यूजीसी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई। बैठक में चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश समेत कई अन्य सांसद मौजूद रहे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी। इसके बाद सीतारमण 1 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश करेंगी जो कि उनका 9वां बजट होगा। यह मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 से 4 फरवरी तक चर्चा होगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रेल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी।
