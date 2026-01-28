कर्नाटक में हाई वोल्टेज सियासत: सीएम-डिप्टी सीएम को पुलिस ने आखिर ऐहतियातन हिरासत में क्यों लिया? जानें पूरा मामला

प्रदर्शनकारी लोकभवन की ओर जाने लगे तो पुलिस ने सीएम, डिप्टी सीएम सभी को ऐहतियातन हिरासत में ले लिया। सीएम और डिप्टी सीएम बाकायदा पुलिस की गाड़ी में बैठे दिखे। बाद में सभी को लोकभवन ले जाकर छोड़ दिया गया जहां नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले हुई विरोध सभा में मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने राज्य के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। सभा में सिद्धरामय्या ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला महात्मा गांधी के आदर्शों तथा विकेंद्रीकरण की भावना के प्रति नफरत को दर्शाता है।