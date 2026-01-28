जम्मू-कश्मीर के सोनमार्ग में आया भयंकर बर्फीला तूफान, CCTV में कैद हुआ ‘एवलांच’ का खतरनाक वीडियो

उधर, विधायक कंगन मियां मेहर अली और पुलिस ने भी इलाके में हिमस्खलन के बारे में कन्फर्म जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक, हिमस्खलन टोल पोस्ट के पास ट्रक यार्ड में हुआ। वहां कुछ गेस्ट हाउस थे जो खाली थे। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।