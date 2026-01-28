28 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर के सोनमार्ग में आया भयंकर बर्फीला तूफान, CCTV में कैद हुआ ‘एवलांच’ का खतरनाक वीडियो

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग में मंगलवार देर रात भारी बर्फबारी के साथ हिमस्खलन हुआ। यह घटना सरबल क्षेत्र में इंटर माउंटेन सोनमर्ग के पास लगभग 10:12 बजे हुई, जहां बर्फ की तेज लहर ने आसपास के होटलों और इमारतों को ढक दिया।

Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 28, 2026

जम्मू-कश्मीर के सोनमार्ग में आया भयंकर बर्फीला तूफान। (फोटो- X/umashankarsingh)

जम्मू-कश्मीर में गांदरबल जिले के सोनमर्ग में मंगलवार देर रात भयंकर बर्फीला तूफान का कहर देखने को मिला। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के बाद पूरा बर्फ के चादरों में ढक गया।

शुरुआती रिपोर्ट्स जो सामने आईं हैं, उससे पता चला है कि हिमस्खलन उस जगह के पास हुआ जहां इंटर माउंटेन सोनमर्ग हैं। इसका असर आस-पास के इलाके में भी देखने को मिला है। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है।

एक दिन पहले से हो रही बर्फबारी

बता दें कि एक दिन पहले से सोनमार्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से हिमस्खलन हुआ। भयंकर हिमस्खलन का वीडियो भी सामने आया है। जो CCTV फुटेज में कैद हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।

उधर, विधायक कंगन मियां मेहर अली और पुलिस ने भी इलाके में हिमस्खलन के बारे में कन्फर्म जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक, हिमस्खलन टोल पोस्ट के पास ट्रक यार्ड में हुआ। वहां कुछ गेस्ट हाउस थे जो खाली थे। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।

एक दिन पहले जारी किया गया था अलर्ट

मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही सोनमार्ग में भयंकर हिमस्खलन को लेकर चेतावनी दे दी थी। यही वजह रही कि इलाके में लोग पहले सतर्क थे, जिसकी वजह से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।

जम्मू -कश्मीर के ऊपरी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। जिसको देखकर लोग इन जगहों पर सर्दियों की छुट्टियों में घूमने पहुंचे हैं। भारी बर्फबारी के चलते हजारों पर्यटक होटलों, सड़कों, बसों और कारों में फंस गए हैं।

बर्फबारी के बाद घाटी का ऐसा हाल

कश्मीर में ताजा बर्फबारी के कारण मंगलवार को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं हैं।

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि काजीगुंड और बनिहाल में नवयुग टनल के पास बर्फ जमने के कारण मुख्य नेशनल हाईवे 44 बंद कर दिया गया है।

इसके अलावा, ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुईं हैं। कई रूटों पर कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे विभाग की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।

हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक साफ होने के बाद कुछ ट्रेनों को चलाया जा रहा है। श्रीनगर और कटरा के बीच सेवाएं तय समय पर चालू हैं।

Published on:

28 Jan 2026 07:40 am

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर के सोनमार्ग में आया भयंकर बर्फीला तूफान, CCTV में कैद हुआ 'एवलांच' का खतरनाक वीडियो

