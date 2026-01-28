पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में मौसम ने बदली करवट, इन राज्यों के लिए आज और कल IMD अलर्ट

उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार को हुई बारिश के दौरान बाइक सवार। (ANI Photo)
IMD Cold Wave and Rain Alert: एक के बाद एक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के मौसम में भारी उथल-पुथल मची है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कहीं बारिश व ओलावृष्टि तो कहीं पर 30 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के प्रभाव से भारी शीतलहर चल रही है। कई राज्यों के तापमान में मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से सक्रिय विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी कहीं मध्यम तो कहीं भारी बर्फबारी व बारिश हुई। कुछ जगहों पर भारी हिमपात और ओलावृष्टि दर्ज की गई। राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, उत्तरप्रदेश में मंगलवार सुबह से हल्की व मध्यम स्तर की बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है।
राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, आउटर नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली में रेड अलर्ट जारी रहा। वहीं राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिण भाग तथा मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी गिरने से पर्यटक उत्साहित नजर आ रहे हैं। शिमला, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। भरमौर में 6 इंच, स्पीति में 1 इंच, रोहतांग में 4 इंच ताजा बर्फ दर्ज हुई। IMD ने बुधवार सुबह तक भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित है।
राजस्थान में पांच दिन में भीतर दूसरी बार मावठ की बारिश के साथ ओले गिरने से सर्दी बढ़ गई हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा हैं। मंगलवार को जयपुर, सीकर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, चूरू, भीलवाड़ा, करौली में रुक-रुककर बारिश हुई और कुछ क्षेत्रों में चने व बेर के आकार के ओले गिरे। सीकर के नीम का थाना, अलवर के रैणी, हनुमानगढ़ के नोहर, कोटा के मंडाना में 10 मिनट तक ओलावृष्टि का दौर चला। तेज बारिश व ओलावृष्टि से कोटा के रामगंज मंडी में धनिया फसल एवं कई जिलों में चने व सरसों की फसलों को नुकसान की आशंका है। श्रीमाधोपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मध्यप्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर, गुना सहित कई क्षेत्रों में कहीं मध्यम तो कहीं पर हल्की मावठ की बारिश के बाद सर्दी बढ़़ गई है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका है।
IMD ने सर्दी व बारिश की संभावना के साथ बुधवार व गुरुवार के लिए राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व सिक्किम में येलो अलर्ट जारी किया है।
IMD के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में एक के बाद एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के 30 जनवरी-1 फरवरी रात को सक्रिय होने की संभावना है। इससे पहले मौजूदा विक्षोभ का असर रहेगा। ऐसे में जनवरी माह के आखिर और फरवरी माह के पहले सप्ताह तक हिमालयी रेंज में बर्फबारी तथा उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में ओलावृष्टि, बारिश और 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड का प्रभाव बना रहेगा।
