राष्ट्रीय

पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में मौसम ने बदली करवट, इन राज्यों के लिए आज और कल IMD अलर्ट

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का कहर। जानें दिल्ली, राजस्थान, यूपी और बिहार के लिए आज और कल का मौसम अलर्ट। बर्फबारी और ओलावृष्टि की पूरी जानकारी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 28, 2026

weather

उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार को हुई बारिश के दौरान बाइक सवार। (ANI Photo)

IMD Cold Wave and Rain Alert: एक के बाद एक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के मौसम में भारी उथल-पुथल मची है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कहीं बारिश व ओलावृष्टि तो कहीं पर 30 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के प्रभाव से भारी शीतलहर चल रही है। कई राज्यों के तापमान में मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से सक्रिय विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी कहीं मध्यम तो कहीं भारी बर्फबारी व बारिश हुई। कुछ जगहों पर भारी हिमपात और ओलावृष्टि दर्ज की गई। राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, उत्तरप्रदेश में मंगलवार सुबह से हल्की व मध्यम स्तर की बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है।

राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, आउटर नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली में रेड अलर्ट जारी रहा। वहीं राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिण भाग तथा मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी गिरने से पर्यटक उत्साहित नजर आ रहे हैं। शिमला, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। भरमौर में 6 इंच, स्पीति में 1 इंच, रोहतांग में 4 इंच ताजा बर्फ दर्ज हुई। IMD ने बुधवार सुबह तक भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित है।

राजस्थान और मध्यप्रदेश में ओले-बारिश

राजस्थान में पांच दिन में भीतर दूसरी बार मावठ की बारिश के साथ ओले गिरने से सर्दी बढ़ गई हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा हैं। मंगलवार को जयपुर, सीकर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, चूरू, भीलवाड़ा, करौली में रुक-रुककर बारिश हुई और कुछ क्षेत्रों में चने व बेर के आकार के ओले गिरे। सीकर के नीम का थाना, अलवर के रैणी, हनुमानगढ़ के नोहर, कोटा के मंडाना में 10 मिनट तक ओलावृष्टि का दौर चला। तेज बारिश व ओलावृष्टि से कोटा के रामगंज मंडी में धनिया फसल एवं कई जिलों में चने व सरसों की फसलों को नुकसान की आशंका है। श्रीमाधोपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मध्यप्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर, गुना सहित कई क्षेत्रों में कहीं मध्यम तो कहीं पर हल्की मावठ की बारिश के बाद सर्दी बढ़़ गई है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका है।

दो दिन यहां येलो अलर्ट

IMD ने सर्दी व बारिश की संभावना के साथ बुधवार व गुरुवार के लिए राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व सिक्किम में येलो अलर्ट जारी किया है।

आज के लिए अलर्ट (28 जनवरी, 2026)

  • बारिश और ओलावृष्टि: उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) की संभावना है।
  • उत्तर भारत (दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब): इन राज्यों में कल हुई बारिश के बाद आज बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा।
  • पहाड़ी क्षेत्र: उत्तराखंड में आज भी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है।
  • बिहार और यूपी: उत्तर-पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है।

कल के लिए अलर्ट (29 जनवरी, 2026)

  • शीतलहर (Cold Wave): बारिश रुकने के बाद उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 'शीतलहर' चलने की संभावना है।
  • घना कोहरा (Dense Fog): राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कल सुबह घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो सकती है।
  • तापमान में गिरावट: राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3-5°C की गिरावट आने की उम्मीद है।

एक और सिस्टम की संभावना

IMD के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में एक के बाद एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के 30 जनवरी-1 फरवरी रात को सक्रिय होने की संभावना है। इससे पहले मौजूदा विक्षोभ का असर रहेगा। ऐसे में जनवरी माह के आखिर और फरवरी माह के पहले सप्ताह तक हिमालयी रेंज में बर्फबारी तथा उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में ओलावृष्टि, बारिश और 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड का प्रभाव बना रहेगा।

Updated on:

28 Jan 2026 06:29 am

Published on:

28 Jan 2026 04:34 am

Hindi News / National News / पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में मौसम ने बदली करवट, इन राज्यों के लिए आज और कल IMD अलर्ट

