पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में मौसम ने बदली करवट, इन राज्यों के लिए आज और कल IMD अलर्ट

राजस्थान में पांच दिन में भीतर दूसरी बार मावठ की बारिश के साथ ओले गिरने से सर्दी बढ़ गई हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा हैं। मंगलवार को जयपुर, सीकर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, चूरू, भीलवाड़ा, करौली में रुक-रुककर बारिश हुई और कुछ क्षेत्रों में चने व बेर के आकार के ओले गिरे। सीकर के नीम का थाना, अलवर के रैणी, हनुमानगढ़ के नोहर, कोटा के मंडाना में 10 मिनट तक ओलावृष्टि का दौर चला। तेज बारिश व ओलावृष्टि से कोटा के रामगंज मंडी में धनिया फसल एवं कई जिलों में चने व सरसों की फसलों को नुकसान की आशंका है। श्रीमाधोपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मध्यप्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर, गुना सहित कई क्षेत्रों में कहीं मध्यम तो कहीं पर हल्की मावठ की बारिश के बाद सर्दी बढ़़ गई है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका है।