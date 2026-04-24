अधूरी सड़क निर्माण से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा, रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन
राधाकिशनपुरा क्षेत्र में रेलवे अंडरपास से वंदेमातरम चौक तक सड़क निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
नाराज लोगों ने रास्ता जाम कर नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी सड़क पर बैठ गए और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की।
करीब एक साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। अधूरी सड़क और उखड़ी हुई मिट्टी के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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