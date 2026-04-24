अधूरी सड़क निर्माण से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा, रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन

करीब एक साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। अधूरी सड़क और उखड़ी हुई मिट्टी के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।