आस्था व उल्लास से मनाई बाबा रामदेव जयंती
बाबा रामदेव जयंती का उल्लास मंगलवार को जिलेभर में छाया रहा। बाबा रामदेव के मंदिरों में आयोजित मेलों में दिनभर श्रद्धालुओं का रैला लगा रहा
जहां निशान यात्राओं के बीच हवन, ज्योत, महाआरती व महाभंडारों का आयोजन हुआ
उदयदास की ढाणी स्थित मंदिर में इस दौरान सुबह हवन का आयोजन हुआ।
रंग बिरंगे फूलों से सजे मंदिर में दूर दराज से भी लोग निशान पदयात्रा के साथ पहुंचे
बड़ी खबरेंView All
समाचार
शेयर मार्केट में बड़ी महिलाओं की दिलचस्पी : जिले में करीब 25 हजार महिलाएं कर रही निवेश, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल से खरीद रही शेयर