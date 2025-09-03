Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

आस्था व उल्लास से मनाई बाबा रामदेव जयंती

सीकर. बाबा रामदेव जयंती का उल्लास मंगलवार को जिलेभर में छाया रहा। बाबा रामदेव के मंदिरों में आयोजित मेलों में दिनभर श्रद्धालुओं का रैला लगा रहा। जहां निशान यात्राओं के बीच हवन, ज्योत, महाआरती व महाभंडारों का आयोजन हुआ। उदयदास की ढाणी स्थित मंदिर में इस दौरान सुबह हवन का आयोजन हुआ। पूर्णाहूति के बाद [&hellip;]

सीकर

Pankaj Parmuwal

Sep 03, 2025

sikar photo

आस्था व उल्लास से मनाई बाबा रामदेव जयंती

sikar photo

बाबा रामदेव जयंती का उल्लास मंगलवार को जिलेभर में छाया रहा। बाबा रामदेव के मंदिरों में आयोजित मेलों में दिनभर श्रद्धालुओं का रैला लगा रहा

sikar photo

जहां निशान यात्राओं के बीच हवन, ज्योत, महाआरती व महाभंडारों का आयोजन हुआ

sikar photo

उदयदास की ढाणी स्थित मंदिर में इस दौरान सुबह हवन का आयोजन हुआ।

sikar photo

रंग बिरंगे फूलों से सजे मंदिर में दूर दराज से भी लोग निशान पदयात्रा के साथ पहुंचे

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2025 11:58 am

Published on:

03 Sept 2025 11:57 am

Hindi News / News Bulletin / Photos / आस्था व उल्लास से मनाई बाबा रामदेव जयंती

बड़ी खबरें

View All

समाचार

एमपी का ये जिला उगलेगा ‘शुद्ध कोयला’, 558 एमएमटी शुद्ध भंडार मौजूद

फोटो सोर्स: पत्रिका
सिंगरौली

शेयर मार्केट में बड़ी महिलाओं की दिलचस्पी : जिले में करीब 25 हजार महिलाएं कर रही निवेश, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल से खरीद रही शेयर

sh
सागर

फिर कर्ज में एमपी, केंद्र सरकार ने किया इनकार, नहीं देगी ‘नल-जल योजना का हिस्सा’

MP News
भोपाल

जेल से छूटते ही 6 साल पुरानी प्रेमिका से मिला प्रेमी और फिर कर दिया कांड

MP News
भोपाल

सरहदी गांवों में बहेगी विकास की धारा

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट