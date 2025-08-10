भोपाल,प्रदेश का सबसे बडा समारोह लाल परेड ग्राउंड पर , सीएम रहेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ।15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की परेड रिहर्सल की तैयारी में जुटे जवान। लाल परेड ग्राउंड को तिरंगे के कलर में सजाया गया है । बारिश के बीच परेड सलामी की विशेष तैयारी । दर्शकों के लिए परेड ग्राउंड के आसपास लगाए है वाटर फ्रूफ डोम । फोटो सुभाष ठाकुर
भोपाल,प्रदेश का सबसे बडा समारोह लाल परेड ग्राउंड पर , सीएम रहेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ।15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की परेड रिहर्सल की तैयारी में जुटे जवान। लाल परेड ग्राउंड को तिरंगे के कलर में सजाया गया है । बारिश के बीच परेड सलामी की विशेष तैयारी । दर्शकों के लिए परेड ग्राउंड के आसपास लगाए है वाटर फ्रूफ डोम । फोटो सुभाष ठाकुर