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समारोहपूर्वक मनाया गया भाजपा का 47वां स्थापना दिवस

सीकर। भाजपा का 47वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में समारोहपूर्वक सोमवार को मनाया गया। भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सदस्य व संगठन के राजस्थान प्रभारी डॉ. राधामोहनदास अग्रवाल मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री अजीत मांडण, यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा, जिले के संगठन प्रभारी अभिषेक मटोरिया, सैनिक कल्याण [&hellip;]

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सीकर

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Pankaj Parmuwal

Apr 06, 2026

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समारोहपूर्वक मनाया गया भाजपा का 47वां स्थापना दिवस

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भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सदस्य व संगठन के राजस्थान प्रभारी डॉ. राधामोहनदास अग्रवाल मुख्य वक्ता रहे।

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पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दुपट्टा, साफा व माला पहनाकर मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया।

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भाजपा का 47वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में समारोहपूर्वक सोमवार को मनाया गया

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कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री अजीत मांडण, यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा, जिले के संगठन प्रभारी अभिषेक मटोरिया, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती आदि मंचस्थ रहे।

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Published on:

06 Apr 2026 08:26 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / समारोहपूर्वक मनाया गया भाजपा का 47वां स्थापना दिवस

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