समारोहपूर्वक मनाया गया भाजपा का 47वां स्थापना दिवस

कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री अजीत मांडण, यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा, जिले के संगठन प्रभारी अभिषेक मटोरिया, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती आदि मंचस्थ रहे।