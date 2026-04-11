16 बालवाहिनियों के काटे चालान, बसों में नहीं मिली फर्स्ट एड बॉक्स, नेम प्लेट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर की सचिव शालिनी गोयल के नेतृत्व में शुक्रवार को बीकानेर बाइपास स्थित नानी चौराहा पर परिवहन विभाग व पुलिस विभाग ने कुल 26 बाल वाहिनियों की जांच की गई।
विभिन्न प्रकार की खामियां पए जाने पर 16 बालवाहिनियों के चालान काटे गए
डीटीओ ताराचंद बंजारा ने बताया कि स्कूलों की बालवाहिनियों में परमिट नियमों का उल्लंघन, एक बस का इंश्योरेंस की कमी, प्राथमिक उपचार के मेडिकल किट में उपकरण, दवाएं आदि नहीं मिली।
बालवाहिनी की नेम प्लेट व स्कूल का नाम, इमरजेंसी मोबाइल नंबर आदि नहीं लिखे हुए थे।
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