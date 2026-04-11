16 बालवाहिनियों के काटे चालान, बसों में नहीं मिली फर्स्ट एड बॉक्स, नेम प्लेट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर की सचिव शालिनी गोयल के नेतृत्व में शुक्रवार को बीकानेर बाइपास स्थित नानी चौराहा पर परिवहन विभाग व पुलिस विभाग ने कुल 26 बाल वाहिनियों की जांच की गई।