11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

16 बालवाहिनियों के काटे चालान, बसों में नहीं मिली फर्स्ट एड बॉक्स, नेम प्लेट

सीकर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर की सचिव शालिनी गोयल के नेतृत्व में शुक्रवार को बीकानेर बाइपास स्थित नानी चौराहा पर परिवहन विभाग व पुलिस विभाग ने कुल 26 बाल वाहिनियों की जांच की गई। विभिन्न प्रकार की खामियां पए जाने पर 16 बालवाहिनियों के चालान काटे गए। डीटीओ ताराचंद बंजारा ने बताया कि स्कूलों [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Apr 11, 2026

sikar photo

16 बालवाहिनियों के काटे चालान, बसों में नहीं मिली फर्स्ट एड बॉक्स, नेम प्लेट

sikar photo

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर की सचिव शालिनी गोयल के नेतृत्व में शुक्रवार को बीकानेर बाइपास स्थित नानी चौराहा पर परिवहन विभाग व पुलिस विभाग ने कुल 26 बाल वाहिनियों की जांच की गई।

sikar photo

विभिन्न प्रकार की खामियां पए जाने पर 16 बालवाहिनियों के चालान काटे गए

sikar photo

डीटीओ ताराचंद बंजारा ने बताया कि स्कूलों की बालवाहिनियों में परमिट नियमों का उल्लंघन, एक बस का इंश्योरेंस की कमी, प्राथमिक उपचार के मेडिकल किट में उपकरण, दवाएं आदि नहीं मिली।

sikar photo

बालवाहिनी की नेम प्लेट व स्कूल का नाम, इमरजेंसी मोबाइल नंबर आदि नहीं लिखे हुए थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Apr 2026 11:42 am

Hindi News / News Bulletin / Photos / 16 बालवाहिनियों के काटे चालान, बसों में नहीं मिली फर्स्ट एड बॉक्स, नेम प्लेट

बड़ी खबरें

View All

समाचार

भटिया टोला,बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर, सीवर लाइन का कार्य अधूरा, कच्ची सडक़ें, नालियां बढ़ा रहीं तकलीफ

शहर के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड का भटिया टोला में वर्षो बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी दूर नहीं हो पा रही है। टोला और उसके वाशिंदे आज भी विकास की मुख्यधारा से कटे हुए नजर आ रहे हैं। यहां वर्षों पहले विस्थापित होकर बसे परिवार अब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
नरसिंहपुर

SSP आवास के सामने लड़की से छेड़छाड़, मनचलों ने साथ आए युवक को भी पीटा…टावर में मची रही अफरा तफरी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

Fake Sim Card: दूसरे के नाम पर 300 से अधिक फर्जी सिम, कहीं आपके नाम से भी तो रिजस्टर्ड नहीं, बढ़ रहा साइबर खतरा

Fake Sim Card: दूसरे के नाम पर 300 से अधिक फर्जी सिम, कहीं आपके नाम से भी तो रिजस्टर्ड नहीं, बढ़ रहा साइबर खतरा
रायपुर

शरीर सांप जैसा तो त्वचा का रंग मछली जैसा, रायपुर में मिला दुनिया का पहला ऐसा मरीज

marij ambedkar hospital
रायपुर

अमृत 2.0 योजना से सुधरेगी छतरपुर की पेयजल व्यवस्था, अनगढ़ टौरिया और फिरंगी पछाड़ में 1 करोड़ की लागत से बनेंगी दो नई पानी टंकियां

bhumipujan
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.