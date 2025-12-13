13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

शेखावाटी में 3 साल बाद फिर गैंगवार की शुरुआत।

सीकर। शेखावाटी में 3 साल बाद एक बार फिर गैंगवार सर उठाने लगी है। नजदीकी खिरोड़ गांव में दो गिरोह की खूनी जंग में एक हिस्ट्रीसीटर सहित दो युवकों की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक व उनके दोनों गुर्गे सीकर जिले के ही रहने वाले हैं। गैंग्स के बीच आपसी विवाद अवैध [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Dec 13, 2025

sikar photo

शेखावाटी में 3 साल बाद फिर गैंगवार की शुरुआत।

sikar photo

नजदीकी खिरोड़ गांव में दो गिरोह की खूनी जंग में एक हिस्ट्रीसीटर सहित दो युवकों की गोली लगने से मौत हो गई है

sikar photo

मृतक व उनके दोनों गुर्गे सीकर जिले के ही रहने वाले हैं। गैंग्स के बीच आपसी विवाद अवैध शराब के कारोबार लेनदेन और एक दूसरे के सदस्यों के साथ मारपीट व फायरिंग करने की घटना को लेकर विवाद काफी बढ़ गया।

sikar photo

सदस्यों के साथ मारपीट व फायरिंग करने की घटना को लेकर विवाद काफी बढ़ गया।

sikar photo

खूनी जंग में एक हिस्ट्रीसीटर सहित दो युवकों की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक व उनके दोनों गुर्गे सीकर जिले के ही रहने वाले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 10:56 am

Hindi News / News Bulletin / Photos / शेखावाटी में 3 साल बाद फिर गैंगवार की शुरुआत।

बड़ी खबरें

View All

समाचार

जिले भर में हुए अभिभाषक परिषद के चुनाव

नारायण सिंह बने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष
बूंदी

‘नेत्र ज्योति योजना’ पर ‘जांच की आंच’, 6 हजार लोगों के हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन, सवा करोड़ अटके

Netra Jyoti Yojana
मंदसौर

सडक़ सुरक्षा सप्ताह के तहत नियमों की दी जानकारी

सडक़ सुरक्षा के नियम जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण
बूंदी

शिक्षण सत्र 2025-26 में पीएचडी शोध : छात्रवृत्ति योजना में पांच जनवरी तक जमा होंगे आवेदन, सरकार भरेगी फीस

BHU PhD Admission
खंडवा

डिजीटल धोखाधड़ी: ठग ने 15 हजार रुपए जमा न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी, महिला ने थाने में की शिकायत

Digital fraud: Scammer threatens arrest if she doesn't deposit Rs 15,000; woman files police complaint
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.