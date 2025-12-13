शेखावाटी में 3 साल बाद फिर गैंगवार की शुरुआत।
नजदीकी खिरोड़ गांव में दो गिरोह की खूनी जंग में एक हिस्ट्रीसीटर सहित दो युवकों की गोली लगने से मौत हो गई है
मृतक व उनके दोनों गुर्गे सीकर जिले के ही रहने वाले हैं। गैंग्स के बीच आपसी विवाद अवैध शराब के कारोबार लेनदेन और एक दूसरे के सदस्यों के साथ मारपीट व फायरिंग करने की घटना को लेकर विवाद काफी बढ़ गया।
