गणपति बप्पा मोरया: शोभायात्रा संग हुई प्रतिमा स्थापना, पूजा-अर्चना से महोत्सव की शुरुआत

सीकर. गणेश चतुर्थी के पर्व की धूम बुधवार को शहरभर में रही। फतेहपुरी दरवाजा स्थित विजय गणेश मंदिर में अल सुबह से ही लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देर रात तक अटूट रही। आस्ट्रेलिया के फूलों व रंग बिरंगी रोशनी से अद्भुत आभा बिखेर रहे मंदिर में जन्मोत्सव के बाद शाम को भगवान गणेश की शोभायात्रा [&hellip;]

सीकर

Pankaj Parmuwal

Aug 28, 2025

sikar photo

गणेश चतुर्थी के पर्व की धूम बुधवार को शहरभर में रही। फतेहपुरी दरवाजा स्थित विजय गणेश मंदिर में अल सुबह से ही लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देर रात तक अटूट रही

sikar photo

साधु— संतों के सानिध्य में भजनों की रस गंगा भी देर रात तक श्रोताओं को भाव विभोर करती रही।

sikar photo

आस्ट्रेलिया के फूलों व रंग बिरंगी रोशनी से अद्भुत आभा बिखेर रहे

sikar photo

पांडालों में भी भक्तों की भीड़ के बीच गणेश जन्मोत्सव की आस्था व उल्लास छाया रहा।

sikar photo

आस्ट्रेलिया के फूलों व रंग बिरंगी रोशनी से अद्भुत आभा बिखेर रहे मंदिर में जन्मोत्सव के बाद शाम को भगवान गणेश की शोभायात्रा निकाली गई।

28 Aug 2025 10:35 am

गणपति बप्पा मोरया: शोभायात्रा संग हुई प्रतिमा स्थापना, पूजा-अर्चना से महोत्सव की शुरुआत

