हाइफा के हीरो मेजर दलपत को किया याद
वीरांगना समान समारोह व रावणा राजपूत सामाजिक जागृति समेलन का आयोजन प्रधानजी का जाव में आयोजित हुआ।
संत मोतीनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ वाल्मीकि समाज की बेटी द्वारा दीप प्रज्जवलन से हुआ।
इस दौरान मुय अतिथि यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने मेजर दलपत सिंह को अदय साहस का प्रतिमान बताते हुए उनकी जीवनी को आमजन तक पहुंचाने की बात कही।
नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में संपत्ति खरीद बढ़ीएक दिन में हुए 52 दस्तावेज के पंजीयन 73 लाख का मिला राजस्व
नारायणपुर और उड़ीसा की टीम ने जीता शुभारंभ मैच64 वे अभा फुटबॉल स्पर्धा का शानदार आगाज, नारायणपुर और उड़ीसा की टीम ने जीता शुभारंभ मैच