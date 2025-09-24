हाइफा के हीरो मेजर दलपत को किया याद

इस दौरान मुय अतिथि यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने मेजर दलपत सिंह को अदय साहस का प्रतिमान बताते हुए उनकी जीवनी को आमजन तक पहुंचाने की बात कही।