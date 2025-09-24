Patrika LogoSwitch to English

सीकर

हाइफा के हीरो मेजर दलपत को किया याद

सीकर. हाइफ़ा हीरो के नाम से प्रसिद्ध मेजर दलपत सिंह शेखावत के बलिदान दिवस पर मंगलवार को श्रद्धाजंलि सभा, वीरांगना समान समारोह व रावणा राजपूत सामाजिक जागृति समेलन का आयोजन प्रधानजी का जाव में आयोजित हुआ। संत मोतीनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ वाल्मीकि समाज की बेटी द्वारा दीप प्रज्जवलन से हुआ। कार्यक्रम [&hellip;]

सीकर

Pankaj Parmuwal

Sep 24, 2025

sikar photo

हाइफा के हीरो मेजर दलपत को किया याद

sikar photo

वीरांगना समान समारोह व रावणा राजपूत सामाजिक जागृति समेलन का आयोजन प्रधानजी का जाव में आयोजित हुआ।

sikar photo

संत मोतीनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ वाल्मीकि समाज की बेटी द्वारा दीप प्रज्जवलन से हुआ।

sikar photo

इस दौरान मुय अतिथि यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने मेजर दलपत सिंह को अदय साहस का प्रतिमान बताते हुए उनकी जीवनी को आमजन तक पहुंचाने की बात कही।

Published on:

24 Sept 2025 06:40 pm

हाइफा के हीरो मेजर दलपत को किया याद

बड़ी खबरें

View All

समाचार

नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में संपत्ति खरीद बढ़ीएक दिन में हुए 52 दस्तावेज के पंजीयन 73 लाख का मिला राजस्व

भिवाड़ी

नारायणपुर और उड़ीसा की टीम ने जीता शुभारंभ मैच64 वे अभा फुटबॉल स्पर्धा का शानदार आगाज, नारायणपुर और उड़ीसा की टीम ने जीता शुभारंभ मैच

कई राज्यों की टीमें होगी शामिल
बालाघाट

घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल पाई बसें, आटो या निजी वाहन से करना पड़ा सफर

बसों के अधिग्रहण से सामने आई समस्या, दिनभर परेशान होते दिखे यात्रिगण
बालाघाट

सांसद खेल महोत्सव: ग्रामीण खेल मैदान जर्जर, कहां होंगी प्रतियोगिताएं

मुरैना

भोपाल में आईजी का मोबाइल लूटने वालों को ढूंढने उतरी ‘फोर्स’

bhopal
भोपाल
