हर्षोल्लास से मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह

कार्यक्रम में पीएमश्री राधा कृष्ण मारू राउमावि की छात्राओं ने देश भक्ति से ओतप्रोत ‘लड जाना जब तक लहू में है चिंगारी’ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक वि‌द्यालय बजाज रोड़ की बालिकाओं ने’ लहरियों ल्यादों म्हारा साहिबा जी’ नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी