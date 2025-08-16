हर्षोल्लास से मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह

79वां स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को जिलेभर में उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम में पीएमश्री राधा कृष्ण मारू राउमावि की छात्राओं ने देश भक्ति से ओतप्रोत ‘लड जाना जब तक लहू में है चिंगारी’ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजाज रोड़ की बालिकाओं ने’ लहरियों ल्यादों म्हारा साहिबा जी’ नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी
समारोह में मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्वजारोहण किया।
