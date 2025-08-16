Patrika LogoSwitch to English

हर्षोल्लास से मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह

सीकर। 79वां स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को जिलेभर में उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। जिला खेल स्टेडियम सीकर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्वजारोहण किया। राज्य मंत्री खर्रा ने विभिन्न टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण करने के [&hellip;]

79वां स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को जिलेभर में उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया।

sikar photo

कार्यक्रम में पीएमश्री राधा कृष्ण मारू राउमावि की छात्राओं ने देश भक्ति से ओतप्रोत ‘लड जाना जब तक लहू में है चिंगारी’ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक वि‌द्यालय बजाज रोड़ की बालिकाओं ने’ लहरियों ल्यादों म्हारा साहिबा जी’ नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी

sikar photo

समारोह में मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्वजारोहण किया।

sikar photo

79वां स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को जिलेभर में उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया

sikar photo

कार्यक्रम में पीएमश्री राधा कृष्ण मारू राउमावि की छात्राओं ने देश भक्ति से ओतप्रोत ‘लड जाना जब तक लहू में है चिंगारी’ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक वि‌द्यालय बजाज रोड़ की बालिकाओं ने’ लहरियों ल्यादों म्हारा साहिबा जी’ नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी

हर्षोल्लास से मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह

