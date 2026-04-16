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आईजी राहुल प्रकाश बोले- नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, विदेशों में बैठे अपराधियों को भारत लाएंगे

सीकर. जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश ने सीकर पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। बैठक में जिला पुलिस की वर्किंग, क्रीमिनल मामलों, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, यातायात व्यवस्था और ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गई। क्राइम मीटिंग में SP प्रवीण नायक नूनावत, ASP तेजपाल सिंह [&hellip;]

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सीकर

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Pankaj Parmuwal

Apr 16, 2026

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आईजी राहुल प्रकाश बोले- नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, विदेशों में बैठे अपराधियों को भारत लाएंगे

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जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश ने सीकर पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली

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बैठक में जिला पुलिस की वर्किंग, क्रीमिनल मामलों, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, यातायात व्यवस्था और ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गई।

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आईजी राहुल प्रकाश ने कहा- मादक पदार्थों के स्मगलर्स और सप्लायर्स की प्रॉपर्टी सील की जाएगी।

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उन्होंने कहा- 2-3 महीने में सीकर को नशामुक्त कर दिया जाएगा।

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Published on:

16 Apr 2026 12:03 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / आईजी राहुल प्रकाश बोले- नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, विदेशों में बैठे अपराधियों को भारत लाएंगे

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