आईजी राहुल प्रकाश बोले- नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, विदेशों में बैठे अपराधियों को भारत लाएंगे

बैठक में जिला पुलिस की वर्किंग, क्रीमिनल मामलों, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, यातायात व्यवस्था और ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गई।