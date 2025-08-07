7 अगस्त 2025,

गुरुवार

सीकर

अब आराम से सीखें योग: मारू पार्क में लगे स्टेच्यू

सीकर. शहरवासियों का योग से जुड़ाव मजबूत करने के लिए शहरी सरकार की ओर से नवाचार किया गया है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से मारू पार्क में सूर्य नमस्कार के 12 आसानों के स्टेच्यू लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन स्टेच्यू से आसानों के जरिए पार्क में आमजन आराम से सूर्य

सीकर

Pankaj Parmuwal

Aug 07, 2025

sikar photo

शहरवासियों का योग से जुड़ाव मजबूत करने के लिए शहरी सरकार की ओर से नवाचार किया गया है

sikar photo

नगर परिषद प्रशासन की ओर से मारू पार्क में सूर्य नमस्कार के 12 आसानों के स्टेच्यू लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

sikar photo

इन स्टेच्यू से आसानों के जरिए पार्क में आमजन आराम से सूर्य नमस्कार कर सकेंगे

sikar photo

कोलकात्ता की कंपनी ने इन स्टेच्यू को डिजाइन किया है।

sikar photo

यहां नियमित योग कक्षाएं भी संचालित होती है। ऐसे में शहरवासी आराम से यहां सूर्य नमस्कार करने के साथ योग के विभिन्न आसानों के बारे में जानकारी ले सकेंगे।

Published on:

07 Aug 2025 10:32 am

07 Aug 2025 10:32 am

