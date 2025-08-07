अब आराम से सीखें योग: मारू पार्क में लगे स्टेच्यू

शहरवासियों का योग से जुड़ाव मजबूत करने के लिए शहरी सरकार की ओर से नवाचार किया गया है
नगर परिषद प्रशासन की ओर से मारू पार्क में सूर्य नमस्कार के 12 आसानों के स्टेच्यू लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
इन स्टेच्यू से आसानों के जरिए पार्क में आमजन आराम से सूर्य नमस्कार कर सकेंगे
कोलकात्ता की कंपनी ने इन स्टेच्यू को डिजाइन किया है।
यहां नियमित योग कक्षाएं भी संचालित होती है। ऐसे में शहरवासी आराम से यहां सूर्य नमस्कार करने के साथ योग के विभिन्न आसानों के बारे में जानकारी ले सकेंगे।
