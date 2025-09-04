Patrika LogoSwitch to English

सीकर

जलझूलनी एकादशी पर विभिन्न मंदिरों के ठाकुरजी ने की सामूहिक जलविहार यात्रा

सीकर. जलझूलनी एकादशी का पर्व बुधवार को ठाकुर जी की जलविहार यात्रा के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर अराध्य गोपीनाथ भगवान सहित शहर के विभिन्न मंदिरों के ठाकुरजी सुभाष चौक से सामूहिक यात्रा पर निकले। गाजे- बाजे व जयकारों के साथ निकली शोभायात्रा का जगह- जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। छोटा तालाब पहुंचने [&hellip;]

सीकर

Pankaj Parmuwal

Sep 04, 2025

sikar photo

जलझूलनी एकादशी पर विभिन्न मंदिरों के ठाकुरजी ने की सामूहिक जलविहार यात्रा

sikar photo

जलझूलनी एकादशी का पर्व बुधवार को ठाकुर जी की जलविहार यात्रा के साथ मनाया गया

sikar photo

इस दौरान नगर अराध्य गोपीनाथ भगवान सहित शहर के विभिन्न मंदिरों के ठाकुरजी सुभाष चौक से सामूहिक यात्रा पर निकले।

sikar photo

चरणामृत व पंचामृत का प्रसाद भी वितरित किया गया।

sikar photo

छोटा तालाब पहुंचने पर घंटी घड़ियालों व शंख की सामूहिक गूंज के साथ भक्तिमय माहौल में ठाकुरजी की पूजा-अर्चना व आरती की गई

Published on:

04 Sept 2025 07:15 pm

जलझूलनी एकादशी पर विभिन्न मंदिरों के ठाकुरजी ने की सामूहिक जलविहार यात्रा

