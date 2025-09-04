जलझूलनी एकादशी पर विभिन्न मंदिरों के ठाकुरजी ने की सामूहिक जलविहार यात्रा
जलझूलनी एकादशी का पर्व बुधवार को ठाकुर जी की जलविहार यात्रा के साथ मनाया गया
इस दौरान नगर अराध्य गोपीनाथ भगवान सहित शहर के विभिन्न मंदिरों के ठाकुरजी सुभाष चौक से सामूहिक यात्रा पर निकले।
चरणामृत व पंचामृत का प्रसाद भी वितरित किया गया।
छोटा तालाब पहुंचने पर घंटी घड़ियालों व शंख की सामूहिक गूंज के साथ भक्तिमय माहौल में ठाकुरजी की पूजा-अर्चना व आरती की गई
