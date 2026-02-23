23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

समाचार

दूसरे दिन तीन लाख श्रद्धालुओं ने किए श्याम बाबा के दर्शन

सीकर. बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले में दूसरे दिन रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या में हल्की बढ़ोत्तरी दिखी। अवकाश होने के चलते रविवार को करीब तीन लाख श्रद्धालुओं ने शीश के दानी के दरबार में शीश नवाया। इस दौरान मंदिर परिसर के आसपास श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। सुबह मंगला आरती से लेकर देर

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Feb 23, 2026

sikar photo

दूसरे दिन तीन लाख श्रद्धालुओं ने किए श्याम बाबा के दर्शन

sikar photo

बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले में दूसरे दिन रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या में हल्की बढ़ोत्तरी दिखी।

sikar photo

अवकाश होने के चलते रविवार को करीब तीन लाख श्रद्धालुओं ने शीश के दानी के दरबार में शीश नवाया।

sikar photo

इस दौरान मंदिर परिसर के आसपास श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। सुबह मंगला आरती से लेकर देर रात तक बाबा के जयकारों से आसपास का क्षेत्र गुंजायमान रहा।

sikar photo

देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु जयकारों के साथ आगे बढ़ते हुए श्याम के दर तक पहुंचते दिखे।

Published on:

23 Feb 2026 12:17 pm

