रावणा राजपूत समाज ने मनाया शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत का जन्म जयंती समारोह
रावणा राजपूत समाज ने हाइफा हीरो शाहिद मेजर दलपत सिंह शेखावत का 134 वे जन्म जयंती समारोह एवं सामाजिक जन जागृति सम्मेलन को रानी सती गार्डन में आयोजित किया गया।
संत मोतीनाथ महाराज और संत गजानन महाराज की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
समारोह में मेजर दलपत सिंह की जीवनी पर आधारित विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया।
मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मेजर दलपत सिंह शेखावत ने इजराइल में भारत के शौर्य का परचम लहराया।
