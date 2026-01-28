28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

रावणा राजपूत समाज ने मनाया शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत का जन्म जयंती समारोह।

सीकर। रावणा राजपूत समाज ने हाइफा हीरो शाहिद मेजर दलपत सिंह शेखावत का 134 वे जन्म जयंती समारोह एवं सामाजिक जन जागृति सम्मेलन को रानी सती गार्डन में आयोजित किया गया। संत मोतीनाथ महाराज और संत गजानन महाराज की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में मेजर दलपत सिंह की जीवनी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Jan 28, 2026

sikar photo

रावणा राजपूत समाज ने मनाया शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत का जन्म जयंती समारोह

sikar photo

रावणा राजपूत समाज ने हाइफा हीरो शाहिद मेजर दलपत सिंह शेखावत का 134 वे जन्म जयंती समारोह एवं सामाजिक जन जागृति सम्मेलन को रानी सती गार्डन में आयोजित किया गया।

sikar photo

संत मोतीनाथ महाराज और संत गजानन महाराज की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

sikar photo

समारोह में मेजर दलपत सिंह की जीवनी पर आधारित विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

sikar photo

मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मेजर दलपत सिंह शेखावत ने इजराइल में भारत के शौर्य का परचम लहराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 07:34 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / रावणा राजपूत समाज ने मनाया शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत का जन्म जयंती समारोह।

बड़ी खबरें

View All

समाचार

मौसम का मिजाज डावांडोल: तापमान में आंशिक गिरावट, सर्दी से लोग परेशान

Weather fluctuates: Partial drop in temperature, people troubled by cold
भीलवाड़ा

हनुमानगढ़. केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ में व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के दौरान नियमों की अनदेखी करके स्क्रीनिंग करने के आरोप में प्राप्त शिकायत की जांच में एसीबी टीम जुटी हुई है।

हनुमानगढ़ में एसीबी कर्यालय।
हनुमानगढ़

राजस्थान में अब बड़े पैमाने पर युद्धक सामग्री का होगा निर्माण, भजनलाल सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान

Bhajanlal Sharma
जयपुर

सरपंच के भाई ने लगा रखी थी हथियारों की फैक्ट्री, यूपी का कारीगर बना रहा था तमंचे

shivpuri
शिवपुरी

मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह की तारीख बदली, अब 10 को होगा आयोजन, पंजीयन की लास्ट डेट 3 फरवरी

mukhyamantri kanya vivah yojana 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.