सीकर

सड़क पर बैठे आरएलपी कार्यकर्ता, लगा जाम

सीकर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों ने रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर मुय सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि रविवार तक सभी [&hellip;]

2 min read

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Oct 24, 2025

sikar photo

सड़क पर बैठे आरएलपी कार्यकर्ता, लगा जाम

sikar photo

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों ने रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया

sikar photo

कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर मुय सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा।

sikar photo

कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि रविवार तक सभी आरोपी गिरतार नहीं हुए, तो सोमवार को सीकर में बाजार बंद का आह्वान किया जाएगा

sikar photo

आरएलपी के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर लगभग एक दर्जन बदमाशों ने कैंपर गाड़ी से आकर हमला किया था।

Published on:

24 Oct 2025 10:26 am

Hindi News / News Bulletin / Photos / सड़क पर बैठे आरएलपी कार्यकर्ता, लगा जाम

