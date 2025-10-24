सड़क पर बैठे आरएलपी कार्यकर्ता, लगा जाम
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों ने रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया
कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर मुय सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा।
कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि रविवार तक सभी आरोपी गिरतार नहीं हुए, तो सोमवार को सीकर में बाजार बंद का आह्वान किया जाएगा
आरएलपी के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर लगभग एक दर्जन बदमाशों ने कैंपर गाड़ी से आकर हमला किया था।
