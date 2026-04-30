श्री कल्याण धाम में पाटोत्सव के तहत निकली भव्य निशान पदयात्रा

शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री कल्याण धाम पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया तथा भक्तों ने श्रद्धापूर्वक निशान अर्पित किए।