सीकर कलक्ट्रेट परिसर को एक साल में दूसरी बार 16 साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी
कलक्ट्रेट परिसर व यहां के हर विभाग की पुलिस अधिकारियों, जवानों, आरएसी व डॉग स्क्वॉड ने सघन तलाशी ली।
कलक्ट्रेट परिसर सहित, जिला परिषद, रसद विभाग, धोद एसडीओ कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय सहित सभी कार्यालयों को खाली करवाया गया।
अधिकारियों व कार्मिकों के चैंबरों को डॉग स्क्वाॅड, मेटल डिटेक्टर से चैक किया गया।
। धमकी देने वाले अज्ञात ने सुबह करीब 11 बजे कलक्ट्रेट की ऑफिसियल मेल-आइडी पर मेल भेजकर कलक्ट्रेट परिसर में साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रखने की सूचना दी।
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