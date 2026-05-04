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सीकर कलक्ट्रेट परिसर को एक साल में दूसरी बार 16 साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी

सीकर कलक्ट्रेट को एक साल में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले अज्ञात ने सुबह करीब 11 बजे कलक्ट्रेट की ऑफिसियल मेल-आइडी पर मेल भेजकर कलक्ट्रेट परिसर में साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रखने की सूचना दी। सीओ सिटी संदीपसिंह ने बताया कि सुबह कलक्ट्रेट को साइनाइड बम [&hellip;]

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सीकर

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Pankaj Parmuwal

May 04, 2026

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सीकर कलक्ट्रेट परिसर को एक साल में दूसरी बार 16 साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी

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कलक्ट्रेट परिसर व यहां के हर विभाग की पुलिस अधिकारियों, जवानों, आरएसी व डॉग स्क्वॉड ने सघन तलाशी ली।

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कलक्ट्रेट परिसर सहित, जिला परिषद, रसद विभाग, धोद एसडीओ कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय सहित सभी कार्यालयों को खाली करवाया गया।

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अधिकारियों व कार्मिकों के चैंबरों को डॉग स्क्वाॅड, मेटल डिटेक्टर से चैक किया गया।

sikar photo

। धमकी देने वाले अज्ञात ने सुबह करीब 11 बजे कलक्ट्रेट की ऑफिसियल मेल-आइडी पर मेल भेजकर कलक्ट्रेट परिसर में साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रखने की सूचना दी।

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Published on:

04 May 2026 08:33 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / सीकर कलक्ट्रेट परिसर को एक साल में दूसरी बार 16 साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी

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